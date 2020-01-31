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    У світі

    В Італії оголосили про розпродаж будинків за 1 євро

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    В Італії оголосили про розпродаж будинків за 1 євро

    Місцева влада збираються виставити на продаж поки тільки п'ять будинків

    В італійському Таранто (область Апулія) оголосили про розпродаж будинків за 1 євро. Цей населений пункт став першим містом країни, де запустили подібну програму.

    Про це пише Il Corriere della Sera.

    Раніше в Італії вже влаштовували подібні розпродажі, проте тоді йшлося лише про будинки в невеликих селах. Таранто ж є адміністративним центром однієї з провінцій, а населення міста становить близько 200 тисяч осіб.

    Місцева влада збираються виставити на продаж поки тільки п'ять будинків.

    Якщо буде попит, то кількість об'єктів збільшать. Нові власники зобов'язані відреставрувати будівлі, а також проживати в них, щоб виключити можливість спекуляції (перепродати будинок дорожче).

    Заявки вже надійшли з Нью-Йорка, Мілана та Рима.

    Міська рада сподівається, що розпродаж житла вдихне життя в історичний центр Таранто, що займає невелику смужку землі між морем і лагуною.

    Влада хоче залучити 25 тисяч жителів в Старе місто. На даний момент там проживає всього три тисячі чоловік, тоді як в XIX столітті ця кількість дорівнювала 40 тисячам. Більшість городян покинули район через поганий стан вулиць і будівель, а також через близькість до сталеливарного заводу.

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