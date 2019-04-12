«Попався». Нардепа Мосійчука оштрафують за фото бюлетеня



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Депутат Ігор Мосійчук у день голосування сфотографував бюлетень

На Мосійчука склали протокол про адміністративне порушення

На депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука за фото бюлетеня на виборах 2019 склали протокол. Про це у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол.

За його словами, на Мосійчука склали протокол про адміністративне порушення у вигляді передвиборчої агітації. Відзначимо, в день виборів 31 березня він у Facebook опублікував фото бюлетеня з результатами власного голосування.

«Буде судовий розгляд», - додав Апостол.

Зазначимо, напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що на нардепа та лідера Радикальної партії Олега Ляшка теж склали протокол за фото бюлетеня.

Раніше Олегу Ляшку виписали адміністративний протокол за порушення таємниці голосування.

Ляшко під час голосування продемонстрував журналістам і іншим виборцям заповнений бюлетень.

Відповідно до чинного закону «Про вибори президента України», фото- і відеофіксація результатів волевиявлення виборців, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення в приміщенні для голосування є порушенням таємниці голосування.

Це правопорушення також передбачено ст. 159 КК України і карається штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років.