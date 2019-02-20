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    Нардеп Мосійчук погрожує перекривати дороги через ситуацію в Одеському медуніверситеті

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    Ігор Мосійчук на мітингу студентів і викладачів ОНМедУ в Києві - Нардеп Мосійчук погрожує перекривати дороги через ситуацію в Одеському медуніверситеті
    Ігор Мосійчук на мітингу студентів і викладачів ОНМедУ в Києві

    Мосійчук стверджує, що блокування діяльності університету провокує соціальне протистояння

    Блокування діяльності Одеського національного медичного університету з боку Міністерства охорони здоров'я «підпалює» суспільно-політичну ситуацію у всьому регіоні. Про це заявив нардеп Ігор Мосійчук на мітингу студентів і викладачів ОНМедУ в Києві 20 лютого, повідомляє АиФ-Украина.

    «14 тисяч осіб (працівники та студенти університету. – Ред.) не отримують зарплат і стипендій. Люди почали хліб купувати під запис у зошиті, як це було під час кризи 90-х років. І все це тільки через амбіції пані Уляни Супрун, – сказав Мосійчук. – Це провокує соціальне протистояння в і без того нестабільному регіоні. Люди, які це роблять – з українським паспортом вони чи з американським, – повинні нести за це відповідальність».

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    Нагадаємо, в.о. міністра охорони здоров'я відмовилася затвердити бюджет вишу на 2019 рік. Із січня виплата зарплат і стипендій, а також оплата комунальних послуг в університеті і трьох університетських клініках заморожена. Цей крок став продовженням конфлікту між Уляною Супрун та ОНМедУ, що триває з літа 2018 року. Кілька разів МОЗ намагалося змінити керівництво університету, а після відповідної заборони суду ініціювало реорганізувати виш і створити замість нього новий – Національний Одеський медуніверситет.

    «Суперечки повинні вирішуватися в законний спосіб – у судах, на засіданнях уряду. Люди повинні отримувати зарплати та стипендії. Ну, не можуть 14 тисяч осіб бути заручниками політичних розбірок чиновників», – сказав Мосійчук.

    Нардеп повідомив, що їде до Одеси і має намір залишатися там, поки Кабінет міністрів не погодить бюджет і не розблокує роботу ОНМедУ.

    «Будемо перекривати трасу, що завгодно будемо робити, але зарплату та стипендії людям виплатять», – заявив політик.

    Сьогодні, 20 лютого, приблизно 200 співробітників і студентів ОНМедУ вийшли з акцією протесту до посольства США в Києві. Мітингувальники передали звернення послу Марі Йованович із вимогою посприяти вирішенню конфлікту та вплинути на діяльність Уляни Супрун. Раніше аналогічні студентські протести відбувалися під будівлями Кабміну та Міністерства охорони здоров'я.

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