В Україні оголошено штормове попередження у семи областях
Погода у найближчі дні буде погіршуватись
В Україні на 26 серпня оголосили штормове попередження. Негода зачепить сім областей. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Негода вируватиме у центральних та деяких південних областях:
- Черкаській,
- Полтавській,
- Вінницькій,
- Кіровоградській,
- Дніпропетровській,
- Вінницькій,
- Одеській,
- Миколаївській.
В цих регіонах прогнозують грози, град та шквали.
Громадянам рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, а також не братися за металеві двері та предмети.
При падінні дерев чи гілок або травмуванні людей закликають негайно телефонувати в екстрені служби за номерами: 101 або 103.
У столиці, у разі виявлення місць підтоплень, просять звертатися до «Київавтодору» за номером 284-74-19.
Нагадаємо, вересень 2021 року в Україні буде зовсім різним, погода коливатиметься від літньої до майже зимової. Народний синоптик Леонід Горбань розповів про детальний прогноз погоди на вересень.
Нагадаємо, раніше Леонід Горбань розповів, що в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.