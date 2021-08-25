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    В Україні оголошено штормове попередження у семи областях

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    Гроза сьогодні і завтраа очікується у кількох областях та у столиці - В Україні оголошено штормове попередження у семи областях
    Гроза сьогодні і завтраа очікується у кількох областях та у столиці
    Фото з відкритих джерел

    Погода у найближчі дні буде погіршуватись

    В Україні на 26 серпня оголосили штормове попередження. Негода зачепить сім областей. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Негода вируватиме у центральних та деяких південних областях:

    • Черкаській,
    • Полтавській,
    • Вінницькій,
    • Кіровоградській,
    • Дніпропетровській,
    • Вінницькій,
    • Одеській,
    • Миколаївській.

    В цих регіонах прогнозують грози, град та шквали.

    Фото: Укргідрометценнтр
    Фото: Укргідрометценнтр

    Громадянам рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, а також не братися за металеві двері та предмети.

    При падінні дерев чи гілок або травмуванні людей закликають негайно телефонувати в екстрені служби за номерами: 101 або 103.

    У столиці, у разі виявлення місць підтоплень, просять звертатися до «Київавтодору» за номером 284-74-19.

    Нагадаємо, вересень 2021 року в Україні буде зовсім різним, погода коливатиметься від літньої до майже зимової. Народний синоптик Леонід Горбань розповів про детальний прогноз погоди на вересень.

    Нагадаємо, раніше Леонід Горбань розповів, що в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр негода дощ
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    В Україні оголошено штормове попередження у семи областях