В Україні оголошено штормове попередження у семи областях

В Україні на 26 серпня оголосили штормове попередження. Негода зачепить сім областей. Про це повідомляє Укргідрометцентр .

Негода вируватиме у центральних та деяких південних областях:

Черкаській,

Полтавській,

Вінницькій,

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Вінницькій,

Одеській,

Миколаївській.

В цих регіонах прогнозують грози, град та шквали.

Фото: Укргідрометценнтр

Громадянам рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, а також не братися за металеві двері та предмети.

При падінні дерев чи гілок або травмуванні людей закликають негайно телефонувати в екстрені служби за номерами: 101 або 103.

У столиці, у разі виявлення місць підтоплень, просять звертатися до «Київавтодору» за номером 284-74-19.

Нагадаємо, вересень 2021 року в Україні буде зовсім різним, погода коливатиметься від літньої до майже зимової. Народний синоптик Леонід Горбань розповів про детальний прогноз погоди на вересень.

Нагадаємо, раніше Леонід Горбань розповів, що в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.