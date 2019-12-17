Порошенко фігурує у 20 кримінальних справах – Рябошапка (Документи)



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П’ятий президент і діючий народний депутат Петро Порошенко

Депутат від «Слуги народу» просив викликати генпрокурора до парламенту для звіту по справах експрезидента

П’ятий президент Петро Порошенко фігурує у 20 кримінальних провадженнях, відомості про які вносилися до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами можливих порушень законодавства.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідь генпрокурора Руслана Рябошапки, наданий на депутатський запит Максима Бужанського.

У своєму запиті нардеп від «Слуги народу» просив генпрокурора поінформувати Верховну Раду про хід і попередні результати розслідувань щодо експрезидента і лідера «Європейської солідарності».

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Таким чином, політик наполягав на виклику керівника ГПУ до парламенту для надання звіту.

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Раніше у середині листопада Рябошапка заявив, що у ГПУ вивчають спрямований їм Державним бюро розслідувань проект повідомлення про підозру Петру Порошенку щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в березні-травні 2019 року.

Нагадаємо, 10 грудня ДБР взялось за розслідування, ініційоване колишнім очільником адміністрації Януковича Андрієм Портновим щодо можливої державної зради п’ятого президента України. Йдеться про підписання Мінських угод, які в найкривавіший період російського вторгнення зупинили активну фазу бойових дій, виграли для України час на розбудову боєздатної армії і стали основою міжнародних санкцій проти Росії.

Адвокат Порошенка Ігор Головань прокоментував нову справу ДБР, заявивши, що звинувачення п'ятого президента України Петра Порошенка в державній зраді під час підписання Мінських угод б'є не тільки по ньому, але і по команді чинного глави держави Володимира Зеленського і по всьому «нормандському формату».

Після оприлюднення записів «касетного скандалу Зеленського» у Порошенка заявили, що «стало очевидним ручне керування з боку Офісу президента директором Бюро Романом Трубою, тож довіри до розслідувань фактично не було».

Загалом, ДБР зареєструвало 13 кримінальних проваджень щодо Порошенка: перехід українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило ескалацію конфлікту з Російською Федерацією, введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади; захоплення державної влади та підроблення при цьому офіційних документів при внесенні подання на призначення Прем'єр-Міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді України; ймовірна втрата матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю (ситуативна кімната); незаконне переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів (Мальдіви); незаконне затримання М.Саакашвілі та незаконне переміщення його за межі території України до Польщі; організація та незаконне переправлення М.Чауса через державний кордон України до Молдови; скасування рішення голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільської ради до земель запасу державної власності; ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському»; ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час правочину з купівлі-продажу ТОВ «Телеканал «Прямий»; протиправне заволодіння майном бази відпочинку «Івашка» Українського товариства сліпих службовими особами ТОВ «Союз-Інвест»; неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в період березня-травня 2019 року: проведення конкурсу в короткі терміни та постановлення можливо незаконних рішень щодо зміни порядку проведення конкурсу; зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів судів України шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати коштів з Державного бюджету України на виплату їм заробітної плати; втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду Києва зі сторони президента України, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації «Приватбанку».