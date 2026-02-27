Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Схема фіктивного оформлення інвалідності на Вінниччині: за лікаря внесено заставу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Схема фіктивного оформлення інвалідності на Вінниччині: за лікаря внесено заставу
На Вінниччині правоохоронці викрили схему з оформленням фіктивної інвалідності
фото: Національна поліція України

Сума застави становить 266 тис. грн

Сьогодні, 27 лютого, на Вінниччині 27-річного лікаря, якого разом із матір’ю підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за оформлення фіктивної інвалідності, відпустили під заставу. Сума застави становить 266 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Адвокат жінки – Михайло Литвинюк, повідомив, що його підзахисна не визнає провини. За його словами, жодних грошей не вимагала і не отримувала. Нині вона перебуває у реанімації, за неї заставу не вносили.

Зазначається, що підозрювані працюють у Літинській Центральній районній лікарні: 47-річна жінка – лікарем-невропатологом, її син — лікарем-ортопедом-травматологом.

Нагадаємо, 26 лютого на Вінниччині правоохоронці викрили схему з оформленням фіктивної інвалідності. Слідчі поліції повідомили про підозру двом лікарям.

За даними слідства, восени 2025 року мати й син 47 та 27 років, які працюють лікарями у різних відділеннях одного комунального медзакладу у Вінницькому районі, запропонували чоловікові за $3 тис. встановлення йому ІІІ групи інвалідності строком на рік. Аби незаконна процедура виглядала правдоподібно, фігуранти оформили «пацієнту» фіктивне стаціонарне лікування у відділенні, де працював один з них, та низку обстежень.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні Вінниччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними нардепа Железняка, Ігор Миронюк є кумом ексміністра Галущенка. Він хрещений батько однієї з доньок Германа Валерійовича
Кум до кума у СІЗО. Що так затято приховував міністр Галущенко?
22 лютого, 12:20
Глава комітету з питань фінансів наголосив, що важливо дізнатися, кому саме був потрібний розвал монокоаліції
Гетманцев розповів, за що «слуги народу» мають виставити пляшку НАБУ
2 лютого, 18:52
Раніше НАБУ повідомило, що ексурядовця було затримано при спробі покинути територію України
Галущенко поскаржився до Антикорупційного суду на «незаконне затримання»
16 лютого, 17:36
Лідерка «Батьківщини» підозрюється у підкупі нардепів
Апеляція частково зняла арешт з майна Тимошенко та її чоловіка
16 лютого, 18:14
Улітку 2025 року НАБУ і САП повідомили посадовцю підозру у вимаганні коштів
Корупція на будівництві житла для військових: експосадовець Міноборони отримав нову підозру
19 лютого, 16:38
На Вінниччині пошкоджено навчальний заклад
Ворог понівечив навчальний заклад на Вінниччині (фото)
7 лютого, 09:58
Микола Шамбір обіймає посаду радника міністра соціальної політики України
Ексзаступник міністра Шамбір постане перед судом за провал системи E-social
17 лютого, 11:28
Ворог пошкодив близько 20 житлових будинків
РФ масовано атакувала Вінниччину: є поранена, пошкоджено будинки
Вчора, 09:33
Тривають слідчі дії для встановлення походження коштів та інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину
Квартира, завалена готівкою. Викрито матір і сина, які оформлювали фіктивну інвалідність
Вчора, 16:54

Новини

Схема фіктивного оформлення інвалідності на Вінниччині: за лікаря внесено заставу
Схема фіктивного оформлення інвалідності на Вінниччині: за лікаря внесено заставу
Квартира, завалена готівкою. Викрито матір і сина, які оформлювали фіктивну інвалідність
Квартира, завалена готівкою. Викрито матір і сина, які оформлювали фіктивну інвалідність
РФ масовано атакувала Вінниччину: є поранена, пошкоджено будинки
РФ масовано атакувала Вінниччину: є поранена, пошкоджено будинки
Дотримання графіків відключень світла. Держенергонагляд виявив порушення на Вінниччині
Дотримання графіків відключень світла. Держенергонагляд виявив порушення на Вінниччині
На Вінниччині зіткнулися дві вантажівки: є загиблий
На Вінниччині зіткнулися дві вантажівки: є загиблий
На Вінниччині триває реконструкція пункту пропуску: що зміниться
На Вінниччині триває реконструкція пункту пропуску: що зміниться

Новини

Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Сьогодні, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Сьогодні, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua