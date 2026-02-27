Схема фіктивного оформлення інвалідності на Вінниччині: за лікаря внесено заставу

Сума застави становить 266 тис. грн

Сьогодні, 27 лютого, на Вінниччині 27-річного лікаря, якого разом із матір’ю підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за оформлення фіктивної інвалідності, відпустили під заставу. Сума застави становить 266 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Адвокат жінки – Михайло Литвинюк, повідомив, що його підзахисна не визнає провини. За його словами, жодних грошей не вимагала і не отримувала. Нині вона перебуває у реанімації, за неї заставу не вносили.

Зазначається, що підозрювані працюють у Літинській Центральній районній лікарні: 47-річна жінка – лікарем-невропатологом, її син — лікарем-ортопедом-травматологом.

Нагадаємо, 26 лютого на Вінниччині правоохоронці викрили схему з оформленням фіктивної інвалідності. Слідчі поліції повідомили про підозру двом лікарям.

За даними слідства, восени 2025 року мати й син 47 та 27 років, які працюють лікарями у різних відділеннях одного комунального медзакладу у Вінницькому районі, запропонували чоловікові за $3 тис. встановлення йому ІІІ групи інвалідності строком на рік. Аби незаконна процедура виглядала правдоподібно, фігуранти оформили «пацієнту» фіктивне стаціонарне лікування у відділенні, де працював один з них, та низку обстежень.