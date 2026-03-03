Підлога, завалена доларами. На Вінниччині викрито лікарок на незаконному оформленні інвалідності

Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення походження вилучених коштів та всіх обставин злочину

За місцями роботи та проживання фігуранток правоохоронці вилучили понад 956 тис. грн, $221 тис., €5740 готівкою, а також 87 одиниць ювелірних виробів

Правоохоронці на Вінниччині викрили лікарок, які налагодили схему незаконного оформлення інвалідності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

За даними досудового розслідування, сімейна лікарка приватної клініки підшуковувала осіб, зацікавлених в оформленні фіктивної інвалідності та скеровувала їх на нібито стаціонарне лікування до завідувачки відділення міської лікарні. Надалі фігурантки забезпечували підготовку пакета необхідних медичних документів.

«Влітку 2025 року за таку «послугу» вони отримали $4600 від одного з «пацієнтів» для встановлення йому ІІ групи інвалідності. У лютому 2026 року, після документування протиправної діяльності, обох підозрюваних затримали у процесуальному порядку», – йдеться у повідомленні.

Під час санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігуранток правоохоронці вилучили понад 956 тис. грн, $221 тис., €5740 готівкою, а також 87 одиниць ювелірних виробів. Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення походження вилучених коштів та всіх обставин злочину.

Залежно від вчиненого кримінального правопорушення їм інкриміновано: ч. 1 ст. 366 ККУ – складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів; ч. 3 ст. 368 ККУ – вимагання й одержання службовою особою неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 369-2 ККУ – вимагання й одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Санкції статей передбачають покарання до 10 років ув’язнення з трирічною забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Раніше на Вінниччині правоохоронці викрили схему з оформленням фіктивної інвалідності. Слідчі поліції повідомили про підозру двом лікарям.

Згодом 27 лютого на Вінниччині 27-річного лікаря, якого разом із матір’ю підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за оформлення фіктивної інвалідності, відпустили під заставу. Сума застави становила 266 тис. грн.