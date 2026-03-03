Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Підлога, завалена доларами. На Вінниччині викрито лікарок на незаконному оформленні інвалідності

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Підлога, завалена доларами. На Вінниччині викрито лікарок на незаконному оформленні інвалідності
Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення походження вилучених коштів та всіх обставин злочину
фото: Національна поліція України

За місцями роботи та проживання фігуранток правоохоронці вилучили понад 956 тис. грн, $221 тис., €5740 готівкою, а також 87 одиниць ювелірних виробів

Правоохоронці на Вінниччині викрили лікарок, які налагодили схему незаконного оформлення інвалідності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

За даними досудового розслідування, сімейна лікарка приватної клініки підшуковувала осіб, зацікавлених в оформленні фіктивної інвалідності та скеровувала їх на нібито стаціонарне лікування до завідувачки відділення міської лікарні. Надалі фігурантки забезпечували підготовку пакета необхідних медичних документів.

Підлога, завалена доларами. На Вінниччині викрито лікарок на незаконному оформленні інвалідності фото 1

«Влітку 2025 року за таку «послугу» вони отримали $4600 від одного з «пацієнтів» для встановлення йому ІІ групи інвалідності. У лютому 2026 року, після документування протиправної діяльності, обох підозрюваних затримали у процесуальному порядку», – йдеться у повідомленні.

Під час санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігуранток правоохоронці вилучили понад 956 тис. грн, $221 тис., €5740 готівкою, а також 87 одиниць ювелірних виробів. Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення походження вилучених коштів та всіх обставин злочину.

Підлога, завалена доларами. На Вінниччині викрито лікарок на незаконному оформленні інвалідності фото 2

Залежно від вчиненого кримінального правопорушення їм інкриміновано: ч. 1 ст. 366 ККУ – складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів; ч. 3 ст. 368 ККУ – вимагання й одержання службовою особою неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 369-2 ККУ – вимагання й одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Санкції статей передбачають покарання до 10 років ув’язнення з трирічною забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Раніше на Вінниччині правоохоронці викрили схему з оформленням фіктивної інвалідності. Слідчі поліції повідомили про підозру двом лікарям.

Згодом 27 лютого на Вінниччині 27-річного лікаря, якого разом із матір’ю підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за оформлення фіктивної інвалідності, відпустили під заставу. Сума застави становила 266 тис. грн.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні ухилянти Вінниччина Національна поліція України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ викрила посадовців ТЦК у схемі з фіктивними посвідченнями
СБУ викрила в Одесі схему ухилення від мобілізації
Вчора, 14:55
Ворог пошкодив близько 20 житлових будинків
РФ масовано атакувала Вінниччину: є поранена, пошкоджено будинки
26 лютого, 09:33
Пролунав вибух у одному з райвідділків поліції Дніпра
У Дніпрі стався вибух у відділку поліції
23 лютого, 21:35
СБУ викрила ділків, які заробляли тисячі доларів на незаконному виїзді за кордон
Від $12 до $18 тис. за втечу: ліквідовано нові схеми для ухилянтів у кількох областях (фото)
19 лютого, 17:33
17 лютого антикорупційний суд вирішив долю Германа Галущенка: узяв його під варту на два місяці
Багаті куми Галущенка. Нардеп розкрив імена
19 лютого, 10:04
Микола Шамбір обіймає посаду радника міністра соціальної політики України
Ексзаступник міністра Шамбір постане перед судом за провал системи E-social
17 лютого, 11:28
За попередніми даними, постріли могли бути здійснені з карабіна
У Луцьку чоловік обстріляв генератор, бо той занадто гудів (фото)
12 лютого, 11:19
За даними слідства, конфлікт виник через побутові питання
На Рівненщині між переселенцями сталося криваве побоїще: пʼятеро загиблих
10 лютого, 10:49
На Вінниччині пошкоджено навчальний заклад
Ворог понівечив навчальний заклад на Вінниччині (фото)
7 лютого, 09:58

Новини

Підлога, завалена доларами. На Вінниччині викрито лікарок на незаконному оформленні інвалідності
Підлога, завалена доларами. На Вінниччині викрито лікарок на незаконному оформленні інвалідності
Схема фіктивного оформлення інвалідності на Вінниччині: за лікаря внесено заставу
Схема фіктивного оформлення інвалідності на Вінниччині: за лікаря внесено заставу
Квартира, завалена готівкою. Викрито матір і сина, які оформлювали фіктивну інвалідність
Квартира, завалена готівкою. Викрито матір і сина, які оформлювали фіктивну інвалідність
РФ масовано атакувала Вінниччину: є поранена, пошкоджено будинки
РФ масовано атакувала Вінниччину: є поранена, пошкоджено будинки
Дотримання графіків відключень світла. Держенергонагляд виявив порушення на Вінниччині
Дотримання графіків відключень світла. Держенергонагляд виявив порушення на Вінниччині
На Вінниччині зіткнулися дві вантажівки: є загиблий
На Вінниччині зіткнулися дві вантажівки: є загиблий

Новини

В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua