Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

У Вінниці трапилася бійка за участі військових ТЦК, поліцейський мовчки спостерігав за конфліктом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Вінниці трапилася бійка за участі військових ТЦК, поліцейський мовчки спостерігав за конфліктом
У Нацполіції за фактом конфлікту між співробітники ТЦК та чоловіками розпочали досудове розслідування
фото ілюстративне

ДБР розслідує бездіяльність поліції під час бійки у Вінниці

У Вінниці сталася бійка між військовослужбовцями та чоловіками у цивільному. За сутичкою спостерігав поліцейський. За словами очевидців, били списаного після контузій військового, який не змовчав під час мобілізації перехожого. Як інформує «Главком», відповідне відео шириться соцмережами.

У Вінницькому обласному ТЦК та СП 8 березня прокоментували відео конфлікту. Як ідеться на Facebook-сторінці структури, наразі там з’ясовують обставини інциденту та перевіряють інформацію щодо можливої участі представників групи оповіщення.

«Після завершення перевірки та отримання підтверджених даних буде повідомлено додатково. Наголошуємо, що відеозапис, поширений у Мережі, може не відображати повної картини подій та всіх обставин ситуації, що передували інциденту», – ідеться у дописі.

У Нацполіції за фактом конфлікту між співробітники ТЦК та чоловіками розпочали досудове розслідування. Про це повідомляє «Суспільне», посилаючись на коментар речниці поліції області Інни Парфенової.

«На відео, яке шириться соцмережами, показано сутичку між військовослужбовцями та чоловіками у присутності поліцейського. Поліція Вінниччини сприяє об’єктивному розслідуванню, яке проводитимуть співробітники ДБР», – повідомила Інна Парфенова.

Окрім цього, керівництвом Головного управління Нацполіції у Вінницькій області призначено проведення службового розслідування, у ході якого буде надана оцінка діям поліцейського, який також потрапив на відео.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань спільно з Національною поліцією викрили схему незаконної мобілізації військовозобов’язаних до тилової частини без фактичного проходження служби. За даними слідства, до схеми був причетний член добровольчого формування територіальної громади, який виступав посередником між військовозобов’язаними та організаторами оборудки. 

Також  працівники Державного бюро розслідувань за сприяння ГУВБ СБУ затримали начальника управління Державної служби з питань праці у Хмельницькій області та приватну підприємицю. Їх підозрюють в організації схеми незаконної видачі дозвільних документів у сфері охорони праці.

Читайте також:

Теги: 8 березня Вінниця бійка розслідування поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

І поліціянти, і медики намагалися реанімувати чоловіка, але марно
У Києві під час затримання помер чоловік. Поліцейські показали відео з нагрудних камер
14 лютого, 16:56
Директору психоневрологічного інтернату загрожує до трьох років позбавлення волі
Директор столичного інтернату отримав підозру за закупівлю м’яса в обхід процедури
20 лютого, 12:10
Поліція Києва затримала молодика, який поранив хлопця
Різанина у Києві: під час масової бійки підліток отримав ножове поранення
21 лютого, 22:05
До поліції надійшло повідомлення від громадянина про звук, схожий на вибухи петард
У Білій Церкві невідомі запустили салют під час війни: поліція розшукує порушників
23 лютого, 09:01
Поліція розслідує справу про неналежне виконання обов’язків медпрацівником
У Чернігові жінка померла після косметологічних процедур: поліція почала розслідування
23 лютого, 12:34
Поліція не впроваджувала додаткових заходів безпеки у школах Львова та області
Поліція Львівщини спростувала фейк про «новий режим безпеки» у школах
23 лютого, 13:02
На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби
Теракт у Миколаєві: поліція показала фото та відео з місця події
23 лютого, 22:44
Підозрюваним загрожує до 10 років в'язниці. Поліція шукає спільників, які можуть бути причетні до цього злочину
Підпал трьох автомобілів Tesla у Києві: поліція затримала 16-річну дівчину та її спільника
25 лютого, 13:25
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 7-8 березня
6 березня, 14:10

Новини

У Вінниці трапилася бійка за участі військових ТЦК, поліцейський мовчки спостерігав за конфліктом
У Вінниці трапилася бійка за участі військових ТЦК, поліцейський мовчки спостерігав за конфліктом
Один із регіонів атакували десятки дронів і ракети: розтрощено інфраструктуру та житло
Один із регіонів атакували десятки дронів і ракети: розтрощено інфраструктуру та житло
Вінниччина: директор інтернату отримав підозру в торгівлі людьми
Вінниччина: директор інтернату отримав підозру в торгівлі людьми
Вінниччина: справу військового, чий будинок знесли шахраї, передано до суду
Вінниччина: справу військового, чий будинок знесли шахраї, передано до суду
Підлога, завалена доларами. На Вінниччині викрито лікарок на незаконному оформленні інвалідності
Підлога, завалена доларами. На Вінниччині викрито лікарок на незаконному оформленні інвалідності
Схема фіктивного оформлення інвалідності на Вінниччині: за лікаря внесено заставу
Схема фіктивного оформлення інвалідності на Вінниччині: за лікаря внесено заставу

Новини

Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Сьогодні, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Сьогодні, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Вчора, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Вчора, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Вчора, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua