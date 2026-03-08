У Вінниці трапилася бійка за участі військових ТЦК, поліцейський мовчки спостерігав за конфліктом

У Нацполіції за фактом конфлікту між співробітники ТЦК та чоловіками розпочали досудове розслідування

ДБР розслідує бездіяльність поліції під час бійки у Вінниці

У Вінниці сталася бійка між військовослужбовцями та чоловіками у цивільному. За сутичкою спостерігав поліцейський. За словами очевидців, били списаного після контузій військового, який не змовчав під час мобілізації перехожого. Як інформує «Главком», відповідне відео шириться соцмережами.

У Вінницькому обласному ТЦК та СП 8 березня прокоментували відео конфлікту. Як ідеться на Facebook-сторінці структури, наразі там з’ясовують обставини інциденту та перевіряють інформацію щодо можливої участі представників групи оповіщення.

😱У Вінниці на Тяжилові чоловіки забивають людину, а поліцейський в цей момент спокійно за цим спостерігає



За словами очевидців, били списаного військового після контузій, який не змовчав при мобілізації перехожого. pic.twitter.com/WznGT2QxZV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 8, 2026

«Після завершення перевірки та отримання підтверджених даних буде повідомлено додатково. Наголошуємо, що відеозапис, поширений у Мережі, може не відображати повної картини подій та всіх обставин ситуації, що передували інциденту», – ідеться у дописі.

У Нацполіції за фактом конфлікту між співробітники ТЦК та чоловіками розпочали досудове розслідування. Про це повідомляє «Суспільне», посилаючись на коментар речниці поліції області Інни Парфенової.

«На відео, яке шириться соцмережами, показано сутичку між військовослужбовцями та чоловіками у присутності поліцейського. Поліція Вінниччини сприяє об’єктивному розслідуванню, яке проводитимуть співробітники ДБР», – повідомила Інна Парфенова.

Окрім цього, керівництвом Головного управління Нацполіції у Вінницькій області призначено проведення службового розслідування, у ході якого буде надана оцінка діям поліцейського, який також потрапив на відео.

