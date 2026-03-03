Головна Вінниця Новини
Вінниччина: справу військового, чий будинок знесли шахраї, передано до суду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Вінниччина: справу військового, чий будинок знесли шахраї, передано до суду
Суд наклав арешт на земельну ділянку, щоб запобігти подальшим маніпуляціям
фото: Офіс генпрокурора

Потерпілим є вінничанин Михайло Савчук

Прокурори Вінницької окружної прокуратури направили до суду обвинувальні акти щодо трьох осіб, обвинувачених у незаконному заволодінні земельною ділянкою військовослужбовця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Потерпілим є вінничанин Михайло Савчук, який добровільно став на захист України та після поранення повернувся на службу. Під час лікування він дізнався, що земельна ділянка його матері, на якій розташований житловий будинок, була переоформлена на сторонню особу.

Слідство встановило, що у 2024 році двоє громадян підробили договір купівлі-продажу земельної ділянки від імені матері Михайла, нібито датований 2007 роком. Цей фіктивний документ вони подали державному реєстратору для проведення реєстрації права власності на землю.

Державний реєстратор однієї з селищних рад Вінницького району, не перевіривши справжність документів, зареєстрував право власності на спірну ділянку за одним із обвинувачених.

Двом обвинуваченим інкримінують:

  • підроблення офіційного документа (ч. 3 ст. 358 КК України);
  • пособництво у шахрайстві у великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України).

Державному реєстратору: зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

У серпні 2025 року історія Михайла Савчука стала публічною після висвітлення в медіа. На неї відреагував керівник Вінницької обласної прокуратури, який доручив провести низку слідчих та процесуальних дій. Це дозволило встановити причетних до незаконної схеми та повідомити їм про підозру.

Суд наклав арешт на земельну ділянку, щоб запобігти подальшим маніпуляціям.

Нагадаємо, у Вінниці військовослужбовець Михайло Савчук після лікування від поранення повернувся додому й виявив, що його будинок зруйновано, а майно зникло. Ділянку, яку родина придбала понад 20 років тому, перепродали.

Теги: суд шахрайство Офіс Генерального прокурора

