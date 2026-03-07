Один із регіонів атакували десятки дронів і ракети: розтрощено інфраструктуру та житло

Близько 40 житлових будинків постраждали внаслідок ворожого обстрілу на Вінниччині

У регіоні сталися пошкодження енергетичної та залізничної інфраструктури

У ніч проти 7 березня російська армія здійснила масований комбінований удар по Вінницькій області. У регіоні сталися серйозні пошкодження інфраструктури. Минулося без потерпілих. Як інформує «Главком», про це повідомила керівниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.

Так, у повітряному просторі області було зафіксовано 27 безпілотників та п’ять крилатих ракет.

«Внаслідок атаки є пошкодження об’єктів енергетичної та залізничної інфраструктури, а також руйнування цивільних житлових будинків», – поінформувала чиновниця.

За її словами, також пошкоджено близько 40 житлових будинків. У помешканнях фіксують пошкодження різного характеру: пошкоджені дахи, вибиті вікна та двері, зсунуті стіни тощо.

Зауважимо, раніше в ОВА повідомляли, що після атаки на Вінниччині було знеструмлено близько 900 домоволодінь. Наразі до всіх населених пунктів повернути світло.

Також під час російської атаки було пошкоджено залізницю. За даними «УЗ», низка поїздів вимушено змінила маршрути у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях. Окрім того, деякі рейси було скасовано.

Пізніше в «Укрзалізниці» повідомили, що їм вже вдалося відновити більшість пошкоджених ділянок після нічного обстрілу. Зокрема, залізничники проводили роботи на Житомирщині, Вінниччині та Рівненщині, де ремонтували колії, контактний дріт та опори.

Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок російського удару балістичною ракетою по багатоповерхівці в Харкові зросла до одинадцяти.

Також внаслідок масованого російського удару в ніч на 7 березня Київ зазнав серйозних пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури. Станом на ранок 7 березня без теплопостачання залишаються тисячі столичних багатоповерхівок.