Вінниччина: директор інтернату отримав підозру в торгівлі людьми

На Вінниччині викрито директора психоневрологічного інтернату, який змушував підопічних працювати на приватних осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, посадовець, користуючись безпорадним станом та повною залежністю людей, які потребують постійної допомоги та реабілітації, фактично перетворив їх на безоплатну робочу силу.

«У період з жовтня 2025 по лютий 2026 року щонайменше шестеро чоловіків працювали на сільськогосподарських угіддях та підприємствах, де вручну копали землю та фасували зерно. Директор свідомо використовував їхній вразливий стан для власної вигоди, ігноруючи необхідність належного догляду. За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури посадовцю повідомлено про підозру у торгівлі людьми, вчиненій щодо кількох осіб із використанням їхнього вразливого стану (ч. 2 ст. 149 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Тривають заходи щодо встановлення кількості потерпілих. Під час обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваного вилучено бухгалтерську і медичну документацію, мобільні телефони та інші речові докази. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 332 тис. грн.

