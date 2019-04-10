Порошенко каже, що Зеленський принизить країну, якщо не здасть аналізи для VADA



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Президент Петро Порошенко 10 квітня здав аналізи спеціалістам Добровільної антидопінгової організації VADA

Президент Порошенко нагадав, що «це була ініціатива Зеленського» прийти на дебати на «Олімпійський» та здати аналізи

Президент Петро Порошенко вважає, що кандидат в президент Володимир Зеленський також повинен здати аналізи представникам Добровільної антидопінгової організації VADA.

Про це Порошенко сказав журналістам на НСК «Олімпійський».

«Це не забаганка, а необхідна процедура, щоб наша нація мала довіру до того, що президентом не може стати людина, яка має залежності від наркотиків чи алкоголю», - заявив Порошенко.

Він нагадав, що «це була ініціатива Зеленського» прийти на дебати на «Олімпійський» та здати аналізи. «І я погодився, і ці правила мають бути обов’язковими для обох кандидатів», - зауважив президент.

Водночас Порошенко зазначив, що не стверджує, що «Зеленський є наркоман». Але підкреслив наступне: «Аналізи і тести мають здаватися не в лабораторіях, які належать другові чи прихильнику, тим більше, що власник є громадянином РФ і балотувався в Держдуму Росії (Пальчевський. – Ред.). Це викликає великий сумнів у об’єктивності зазначених даних».

«Непроходження тесту є приниженням країни», - заявив Порошенко.

Нагадаємо, 10 квітня президент Петро Порошенко здав спеціалістам Добровільної антидопінгової організації VADA. Їх будуть досліджувати у лабораторії в США.

Порошенко повідомив, що не оплачував аналізи, які він здав VADA, і не знає, скільки вони коштують.

Як відомо, представники VADA чекають, що на НСК «Олімпійський» до 18:00 можливо прибуде для здачі аналізів також кандидат в президенти Володимир Зеленський.

Раніше Володимир Кличко закликав кандидатів на пост президента Петра Порошенка і Володимира Зеленського прийти 10 квітня на НСК «Олімпійський» між 15 і 18 годинами і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали в Київ.

Як повідомляв «Главком», на прохання екс-чемпіона світу з боксу Володимира Кличка експерти Добровільної антидопінгової асоціації (VADA) погодилися провести експертизу біологічних матеріалів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Напередодні очільниця МОЗ Уляна Супрун прокоментувала аналізи Порошенка і Зеленського, які вже були здані раніше.