Порошенко про візит в Австрію: Україні гарантована вся необхідна підтримка

Порошенко розповів про зміст розмови з канцлером Австрії щодо Росії

Президент України Петро Порошенко після зустрічі з канцлером Австрії Себаст’яном Курцем не стурбований проросійською риторикою Австрійської партії свободи (АПС), яка входить в урядову коаліцію з консерваторами. Про це Порошенко заявив в інтерв'ю австрійському виданню Profil. «Себаст'ян пояснив мені урядову програму, в якій Україні



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Курц та Порошенко

Порошенко розповів про зміст розмови з канцлером Австрії щодо Росії

Президент України Петро Порошенко після зустрічі з канцлером Австрії Себаст’яном Курцем не стурбований проросійською риторикою Австрійської партії свободи (АПС), яка входить в урядову коаліцію з консерваторами. Про це Порошенко заявив в інтерв'ю австрійському виданню Profil.

«Себаст'ян пояснив мені урядову програму, в якій Україні гарантована вся необхідна підтримка», - цитує видання українського лідера, зазначаючи, що президент України говорить, що не турбується з приводу проросійських настроїв в АПС.

Санкції, введені ЄС проти Росії, Порошенко оцінює «як мотивацію для Росії остаточно реалізувати Мінську угоду». При цьому український президент абсолютно впевнений у тому, що Володимир Путін не знає, що робити з Донбасом. «Путін просто повинен визнати, що це українська територія і поважати міжнародне право. Будь ласка, пане Путін, припиніть вбивати людей в Україні, Сирії та інших регіонах світу», - звернувся Порошенко через австрійський журнал до російського керівника.

Порошенко також відповів на запитання австрійських журналістів про незалежний антикорупційний суд, створення якого вимагають західні партнери, запевнивши, що це станеться вже цього року.

«Корупція завжди була і залишається найбільшою проблемою в Україні», - визнав президент, додавши, що хоче працювати із західними спецслужбами, щоб повернути в Україну гроші, незаконно вивезені за кордон олігархами, політиками і високими посадовцями.

Порошенко також сказав, що приєднання України до ЄС і НАТО залишається пріоритетними завданнями. «Ви знаєте, чому Австрії не обов'язково бути членом НАТО? Тому що у вас немає Росії як сусіда. Ми зазнали Росію як агресора. НАТО - єдиний ефективний механізм колективної безпеки», - підкреслив він.

Зазначимо, Австрійська партія свободи (АПС) увійшла до коаліційного уряду на правах молодшого партнера за підсумками торішніх парламентських виборів в республіці. Лідер АПС Хайнц-Крістіан Штрахе не раз закликав до відміни санкцій проти Росії і навіть заявляв, що «Крим реально є частиною Росії, це треба прийняти». Втім, після вступу на посаду віце-канцлера Австрії він дещо стримав свою проросійську риторику.

Як повідомляв «Главком», 8 лютого президент Петро Порошенко прибув з робочим візитом до Австрії.

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Джерело: Укрінформ