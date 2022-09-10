Головна Новини
search button user button menu button

Порошенко передає на фронт сотні буржуйок

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
Буржуйка потрібна в кожному окопі, в кожній землянці
фото: Європейська солідарність

В Україну йдуть холоди, тож важливо, щоб у ЗСУ на передовій було чим зігрітися

Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа Громад» передають на фронт пічки-буржуйки.

«Ви вже звикли за більш як півроку війни, що наша команда сконцентрована на дуже високотехнологічних речах: на стратегічних дронах, на роботах, на бронетехніці. Ну і на пікапах, бронежилетах, касках, радіостанціях. Але наближається зима. Буде холодно. І окрім генераторів, ми вирішили забезпечити наших захисників буржуйками», – пояснює Порошенко. 

Волонтери знають, буржуйка потрібна в кожному окопі, в кожній землянці. «Буржуйки дуже добре гріють. Дрова в них горять по 8-10 годин. Можна закласти повний комплект і не вставати для того, щоб підкинути дров», – говорить Петро Порошенко. 

«Дякуючи нашій з вами ініціативі – нашим воїнам буде тепло взимку, і від буржуйок, і від тепла наших сердець», – зазначає Порошенко. 

3 фото
На весь екран

Днями Порошенко разом з послом Естонії побував на випробуваннях безпілотного робота THeMIS для евакуації поранених. Унікальну машину, яку виробляють в Естонії для армій країн-членів НАТО, Петро Порошенко передав парамедикам батальйону «Госпітальєри». 

Як відомо, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва. 

Теги: Петро Порошенко зброя вантажівки робота пікапи фронт допомога ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іспанія долучиться до тренування українських бійців
Українських військових тренуватиме іспанська армія
Сьогодні, 14:27
Є хороші новини з фронту та від ЄС: звернення Зеленського
Є хороші новини з фронту та від ЄС: звернення Зеленського
Вчора, 22:16
ЗСУ на Півдні відтіснили росіян на відстань від двох до кількох десятків кілометрів
Оперативне командування «Південь» повідомило про успіхи ЗСУ на Херсонщині
Сьогодні, 15:35

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
«Все пішло наперекосяк»: московські депутати вимагають відставки Путіна
207K
Рада асоціації Україна-ЄС оприлюднила тривожну заяву
161K
Лукашенко опинився перед дуже важким вибором
42K
Арестович анонсував «загадкову» військову допомогу
37K
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
30K
Москва згоріла у «Харківському котлі»

Новини

Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
Сьогодні, 17:25
Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців – Генштаб
Сьогодні, 07:09
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
Вчора, 20:00
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
Вчора, 19:40
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
Вчора, 19:22

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту