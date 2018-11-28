Порошенко пообіцяв військовим підвищене грошове забезпечення «з дня початку агресії РФ»



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Порошенко відвідує з робочим візитом Чернігівщину

Президент Петро Порошенко у середу, 28 листопада, відвідав 169-й навчальний центр Сухопутних військ ЗСУ.

Як відомо, Порошенко прибув з робочим візитом на Чернігівщину. Разом з главою держави туди приїхав міністр оборони Степан Полторак.

Президент заявив, що у разі факту наземної агресії РФ проти України на суходолі він дав завдання підготувати документи та запровадити підвищене грошове забезпечення для українських військових не з 1 січня, як планувалося, а з дня початку агресії. «Відповідне доручення поставив під час відвідання 169-го навчального центру Сухопутних військ ЗСУ на Чернігівщині», - повідомив Порошенко у Facebook.

Нагадаємо, 28 листопада президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу «Про введення воєнного стану в Україні».

Порошенко заявив, що Україна може заборонити окремим категоріям громадян РФ в’їзд до країни під час дії воєнного стану.

Президент розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.