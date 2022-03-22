Порошенко в ефірі Al Jazeera закликав держави Перської затоки збільшити поставки нафти

Порошенко вважає, що зараз свою окрему роль також має і арабський світ

Експрезидент України: Нам потрібне ембарго на російську нафту

Петро Порошенко в ефірі телекомпанії Al Jazeera закликав держави Перської затоки збільшити поставки нафти на світовий ринок замість російської. Він наголосив – необхідно негайно запровадити нафтове ембарго проти росії як держави-агресора. Порошенко також зазначив – чим швидше буде зупинене російське вторгнення в Україну, тим меншими будуть глобальні ризики продовольчої кризи.

«Зараз свою окрему роль має також арабський світ. Чому? Тому що зараз, коли ми просимо запровадити ембарго на російські нафту і газ, всі країни Перської затоки мають можливість збільшити поставки своєї нафти і газу на світовий ринок. І це саме те, на що ми розраховуємо від вас», – наголошує Порошенко.

«Це допоможе уникнути продовольчої кризи і зупинити загрозу безпеці забезпечення продовольством. І це також дозволить всім нам утримувати ціну на нафту і газ на фоні запровадження ембарго щодо російських енергоносіїв», – пояснює Петро Порошенко.

«Адже це й справді аморально – сплачувати мільйони доларів кожного тижня, які Європа і світ платять Росії, а ці гроші далі йдуть на фінансування вбиства українців», – говорить Петро Порошенко.

Нагадаємо, Росія лишилась без покупців своєї нафти. Аналітики Goldman Sachs констатують, що більша частина російської нафти, що експортується з портів, залишається непроданою. За оцінками JP Morgan, для близько 70% російської морської нафти немає покупців.