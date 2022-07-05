Порошенко в ефірі американського телеканалу звернувся до країн НАТО

«Ми боротимемося за кожен метр нашої території, але нам потрібно ще більше зброї і боєприпасів»

Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC подякував США за лідерство у підтримці України і постачанні зброї. Експрезидент також зазначив, що Україна потребує ще більше озброєння, і закликав інші країни НАТО ухвалити Акти про лендліз на зразок американського.

«Лідерство американського президента Джо Байдена, Конгресу США, народу Сполучених Штатів дуже нам допомагає. Однак, зброї ніколи не буває достатньо», – говорить Порошенко.

«Нещодавно я повернувся з Бахмута на сході нашої держави, де саме зараз тривають важкі бої. Я був в Італії, де ми придбали сучасні бронемашини, створені за стандартами НАТО. Це стало першою експортною ліцензією з боку НАТО до України. Вже у наступні тижні, я сподіваюся, тримаю кулаки, що ці бронемашини будуть у розпорядженні українських Збройних сил. І вони допоможуть нам із проведенням контратак. А ваша зброя, включно з гаубицями М777, включно з реактивними системами залпового вогню HIMARS, артилерійськими системами, дронами, ракетами – всього цього ми потребуємо як повітря», – наголосив Порошенко.

«Сьогодні жорсткі бої точаться на сході і півдні. Однак ця війна – це війна артилерії, війна дронів, війна ракет, протистояння реактивних систем залпового вогню. А тому, на жаль, Росія все ще має вдесятеро, в пʼятнадцять разів, а на окремих напрямках фронту і в двадцять разів перевагу над нами. І лише професіоналізм, лише сильна мотивація українців допомагає нам захищатися і допомагає нам на шляху до перемоги», – сказав політик.

Порошенко наголосив, що всі українці сьогодні стоять на захисті своєї держави, кожен на своєму місці. «Хочу вас запевнити, що ми на 100% готові до звільнення всіх окупованих частин України, Донбасу, півдня країни. Однозначно, нам потрібно більше зброї, більше боєприпасів відповідно до того, що вами запропоновано у рамках Акту про лендліз. І ми дуже зацікавлені в тому, щоб такі Акти про лендліз були схвалені в інших країнах НАТО», – наголосив Порошенко.

«Постачання новітніх систем протиповітряної та протиракетної оборони. Новітніх радарів. Тримаємо кулаки, щоб отримати також і винищувачі, хоча б колишні радянські, для яких в нас вже є найкращі в світі пілоти. Тоді б ми змогли взяти під контроль своє небо. Адже на Донбасі, на жаль, Росія поки що має дуже потужний контроль неба, і все це створює великі проблеми для наших Збройних сил. Однак ми боротимемося за кожен метр української території», – резюмував експрезидент.

Нагадаємо, партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України. Про це повідомив Петро Порошенко. Це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам – сказав Порошенко, який побував на підприємстві в Італії і показав ці машини. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.