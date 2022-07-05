Що зупинить Путіна? Голова МЗС Фінляндії назвав помилки Європи

Міжнародні договори та інституції, які мали попередити війну у Європі, не спрацювали

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекки Гаавісто висловив своє бачення, як можна зупинити Путіна та водночас зазначив, що Росія непередбачувана. Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

«Росія непередбачувана. І це те, що змінилося за останні кілька років. Багато хто у західній Європі та Україні не вірив у повномасштабний напад Росії на Україну. Тому, звичайно, ця непередбачуваність – це один із ризиків. Ми не знаємо напевне, що станеться найближчими днями, тижнями чи місяцями. Ми маємо готуватися до різних сценаріїв», – заявив очільник МЗС Фінляндії, відповідаючи на запитання, чи вірить він, що Захід знає, як зупинити Путіна.

Пекки Гаавісто зазначив, що очільника Кремля можна зупинити, підтримуючи Україну та запроваджуючи потужні санкції проти РФ.

Міністр закордонних справ Фінляндії також додав, що міжнародні договори та інституції, які мали попередити війну у Європі, не спрацювали.

«Ми були здивовані, коли Путін нещодавно заглибився в історію, говорячи про «кордони» 1920-х, про Петра І, переглядаючи якісь історичні події. Це звичайно не дуже гарний початок. Тому що ти змінюєш кордони, окуповуючи нові території, землі, що не має бути нормальним у європейській політиці. У Фінляндії 1975 року ухвалювався Гельсінський акт, ОБСЄ була створена, і все це робилося, щоб попереджувати війни в Європі. І не дивлячись на ці домовленості, два «Мінська», зараз ми у війні в Європі», – зауважив Гаавісто.

Нагадаємо, Фінляндія допускає можливість війни в Європі за межами України.

До відома, Туреччина на саміті в Мадриді цього тижня вирішила підтримати членство Фінляндії та Швеції до НАТО.

Протокол щодо прийому Швеції та Фінляндії до військового блоку буде підписано вже 5 липня.