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Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки
Петро Олексійович виступив на британському телебаченні
скріншот з відео

20 січня в Рамштайні буде зустріч антипутінської коаліції з метою остаточно вирішити питання про постачання бронетехніки

Танки і БТРи від партнерів по антипутінській коаліції допоможуть Україні у наступі та звільнення своєї землі від окупаційних російських військ. Про це сказав Петро Попошенко в ефірі британського каналу Sky News. 

«Це важливо, щоб під час зимово-весняної наступальної операції танк був знаряддям наступу України на сході та півдні», – підкреслив Порошенко.

«Я хочу подякувати британському уряду та британському народу за те, що моїй благодійній організації довірили привезти з Великої Британії військові вантажівки, БТРи Spartan, генератори і багато іншого. І я дуже ціную, що ми маємо таку плідну співпрацю з Великою Британією, з британським народом і британським урядом, які видали ліцензії на постачання цього в Україну», – зауважив він.  

«20 січня в Рамштайні буде зустріч антипутінської коаліції з метою остаточно вирішити питання про постачання як британських танків Challenger, так і німецького Leopard 2, а також БТР Bradley, і в тому числі французьких та німецьких БТРів», – наголосив Порошенко.  

Він зазначив, що Україні потрібна ця зброя, щоб відкинути російські війська.  

«Хочу лише нагадати, що це не лише допомога Україні.  Це інвестиції в європейську безпеку, у британську безпеку, у глобальну безпеку. І це, безперечно, дуже ефективний крок», – сказав він.

Нагадаємо, Петро Порошенко під час поїздки у Вашингтон в ефірі CNN закликав США дати Україні далекобійну зброю. Він пояснив, що це потрібно для ураження складів та командних центрів армії країни-агресора. Також Порошенко зазначив, що Україна потребує засобів протиповітряної оборони та винищувачів для захисту цивільних об’єктів критичної інфраструктури. 

Теги: Петро Порошенко зброя інвестиції вантажівки військові Україна Вашингтон звільнення відео

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