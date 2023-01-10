Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки

20 січня в Рамштайні буде зустріч антипутінської коаліції з метою остаточно вирішити питання про постачання бронетехніки

Танки і БТРи від партнерів по антипутінській коаліції допоможуть Україні у наступі та звільнення своєї землі від окупаційних російських військ. Про це сказав Петро Попошенко в ефірі британського каналу Sky News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це важливо, щоб під час зимово-весняної наступальної операції танк був знаряддям наступу України на сході та півдні», – підкреслив Порошенко.

Sky News understands the UK is considering supplying Ukraine with British tanks for the first time.



Former President of Ukraine Petro Poroshenko responds to the reports and says this equipment is "vital" for Ukrainian troops.https://t.co/Buty9QovIG



📺 Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/gbGm5zKhdw Будь ласка, читайте текст після реклами January 10, 2023

«Я хочу подякувати британському уряду та британському народу за те, що моїй благодійній організації довірили привезти з Великої Британії військові вантажівки, БТРи Spartan, генератори і багато іншого. І я дуже ціную, що ми маємо таку плідну співпрацю з Великою Британією, з британським народом і британським урядом, які видали ліцензії на постачання цього в Україну», – зауважив він.

«20 січня в Рамштайні буде зустріч антипутінської коаліції з метою остаточно вирішити питання про постачання як британських танків Challenger, так і німецького Leopard 2, а також БТР Bradley, і в тому числі французьких та німецьких БТРів», – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що Україні потрібна ця зброя, щоб відкинути російські війська.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Хочу лише нагадати, що це не лише допомога Україні. Це інвестиції в європейську безпеку, у британську безпеку, у глобальну безпеку. І це, безперечно, дуже ефективний крок», – сказав він.

Нагадаємо, Петро Порошенко під час поїздки у Вашингтон в ефірі CNN закликав США дати Україні далекобійну зброю. Він пояснив, що це потрібно для ураження складів та командних центрів армії країни-агресора. Також Порошенко зазначив, що Україна потребує засобів протиповітряної оборони та винищувачів для захисту цивільних об’єктів критичної інфраструктури.