Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки

Танки і БТРи від партнерів по антипутінській коаліції допоможуть Україні у наступі та звільнення своєї землі від окупаційних російських військ. Про це сказав Петро Попошенко в ефірі британського каналу Sky News.

«Це важливо, щоб під час зимово-весняної наступальної операції танк був знаряддям наступу України на сході та півдні», – підкреслив Порошенко.

Sky News understands the UK is considering supplying Ukraine with British tanks for the first time.



Former President of Ukraine Petro Poroshenko responds to the reports and says this equipment is "vital" for Ukrainian troops.https://t.co/Buty9QovIG



📺 Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/gbGm5zKhdw