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Порошенко запропонував волонтерським фондам координувати свою діяльність

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко запропонував волонтерським фондам координувати свою діяльність
Петро Олексійович вважає себе не волонтером, а благодійником
фото: Європейська солідарність

«Я запрошую, або прийду, якщо хтось відгукнеться. І обговорити – як нашу спільну роботу робити більш ефективно»

Петро Порошенко в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій для спеціального проекту про народну підтримку армії запропонував великим волонтерським фондам координувати свою діяльність між собою. Він вважає, що це підвищить ефективність закупівель для ЗСУ.

Відповідаючи на запитання щодо британських бронемашин Spartan, п’ятий президент сказав: «Ми маємо зробити роботу волонтерів більш ефективною. Для більш ефективного використання кожної копійки. І вже від нас залежить – зібратися. Три найбільших фонди, чи п`ять, чи може сім, чи десять. Там точно буде Порошенко, там точно буде Притула, там точно буде «Повернись живим» Чмут. Там точно будуть усі разом».

«Я запрошую, або прийду, якщо хтось відгукнеться. І обговорити – як нашу спільну роботу робити більш ефективно. Не змагатися за те, щоб щось там купити на зовнішніх ринках, а погодити. Ти купуєш – добре, ось ті ціни, які маю, купуй ти. А я буду спеціалізуватися на іншому. Ти – на броні, я – на дронах, ти – на роботах, ти – на боєприпасах. Це просто підвищить ефективність і наблизить перемогу», – вважає Порошенко.

Порошенко повідомив, що за 9 місяців від початку повномасштабного вторгнення на допомогу ЗСУ його структурами було спрямовано понад 1,65 млрд грн, ще 350 млн це кошти ГО «Справа Громад».

Для ЗСУ були куплені тисячі бронежилетів, шоломи, а також сотні автівок – пікапи, вантажівки, бронемашини, тягачі. Сотні безпілотників, генератори, зимова форма, радіостанції, комплекси для побутових потреб, комп’ютерне обладнання, а також спеціальне спорядження для підрозділів протиповітряної оборони, ССО і артилерії.  

«Моя діяльність не є волонтерською. Я не збираю кошти і не передаю їх воїнам. Моя діяльність є благодійною. Я витрачаю свої гроші. «Справа Громад» – це окрема структура, яка збирає кошти», – пояснює Петро Порошенко.

«Ми починали із засобів захисту, з того, що мало бути в армії. Ми робимо бронетехніку, ми робимо «Спартани», ми робимо військові тягачі. Ми робимо супер круті дрони, безпілотні літальні апарати. Але буржуйки по рівню вдячності стоять в тому числі на перших місцях. Тому що вони зігрівають. Буржуйки армія не робить. А ми вже виготовили тисячі буржуйок, може п`ять тисяч. Ми їх почали виготовляти у липні. І на сьогоднішній день вони розлітаються як гарячи пиріжки», – пояснює Порошенко.

«І генератори стоять на перших місцях, тому що зараз генератори не купиш, але ми почали купувати, починаючи із серпня. Сотні генераторів пішли до наших військових. Ми почали купляти Старлінки. Почали купляти спальники, каремати», – розповідає Порошенко.

«Якщо цікава математика, станом на зараз ми профінансували 1 млрд 650 мільйонів – це мої підприємства і мої особисті гроші. Ми буквально «висмоктали» всі гроші з усіх структур. І плюс 350 мільйонів зібрала «Справа Громад». Частково там є кредит, який вони ще будуть повертати. Частково там є допомога з поверненням. Але більше 250 мільйонів – вони зібрали. Таким чином наші спільно – мої 1 млрд 650 млн і «Справи Громад» 350 млн – перевищують 2 млрд гривень за 9 місяців», – повідомив Петро Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко у новорічну ніч привітав українців і наголосив: 2023 рік стане роком української перемоги. Він зазначив, що у 2022-му Україна вистояла як держава, але попереду ще велика боротьба, яка потребує єдності і солідарності.

Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність кредит армія гроші вантажівки військові держава Україна президент пікапи волонтер допомога ЗСУ

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