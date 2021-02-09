Порошенка, Яценюка і Наливайченка запросили в суд захищати Нелю Штепу
Суд вирішив допустити до допиту в судовому засіданні всіх свідків, заявлених захистом, а їх пів сотні
Орджонікідзевський районний суд Харкова на засіданні 9 лютого приступив до розгляду по суті справи колишнього мера міста Слов'янськ Донецької області Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі, заслухав обвинувальний акт і визначив порядок вивчення доказів.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна»
На наступному засіданні заслухають саму Штепу, після планується допитати свідків обвинувачення і захисту, а потім вивчити письмові документи.
Штепа заявила клопотання про виклик до суду 50 свідків захисту, в тому числі ексглаву Донецької облагосадміністраціі Сергія Таруту, колишнього в.о. глави Адміністрації президента Сергія Пашинського, ексглаву Служби безпеки України Валентина Наливайченка, експрем'єр-міністра Арсенія Яценюка і п'ятого президента України (2014-2019) Петра Порошенка.
Суд вирішив допустити до допиту в судовому засіданні всіх свідків, заявлених як звинуваченням, так і захистом, нагадавши при цьому сторонам про право відмовитися від допиту того чи іншого свідка.
На засіданні у вівторок 9 лютого, прокурор оголосив обвинувальний акт, згідно з яким в 2014 році Неля Штепа, будучи міським головою Слов'янська, використовувала владу, порушуючи присягу і діяла в інтересах терористичної організації, метою якої було повалення державного ладу і порушення територіальної цілісності України.
Їй також інкримінується організація соцопитування щодо федералізації і непротидії захоплення адміністративних будівель. За версією звинувачення, дії Штепи привели до загибелі людей.
У свою чергу Штепа заявила, що не вважає себе винною. Її позицію підтримали адвокати.
Наступне засідання у справі призначено на 16 лютого.
Справа стосовно Штепи розглядається з самого початку в п'ятий раз.