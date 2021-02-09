Порошенка, Яценюка і Наливайченка запросили в суд захищати Нелю Штепу

Суд вирішив допустити до допиту в судовому засіданні всіх свідків, заявлених захистом, а їх пів сотні

Орджонікідзевський районний суд Харкова на засіданні 9 лютого приступив до розгляду по суті справи колишнього мера міста Слов'янськ Донецької області Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі, заслухав обвинувальний акт і визначив порядок вивчення доказів.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна»

На наступному засіданні заслухають саму Штепу, після планується допитати свідків обвинувачення і захисту, а потім вивчити письмові документи.

Штепа заявила клопотання про виклик до суду 50 свідків захисту, в тому числі ексглаву Донецької облагосадміністраціі Сергія Таруту, колишнього в.о. глави Адміністрації президента Сергія Пашинського, ексглаву Служби безпеки України Валентина Наливайченка, експрем'єр-міністра Арсенія Яценюка і п'ятого президента України (2014-2019) Петра Порошенка.

Суд вирішив допустити до допиту в судовому засіданні всіх свідків, заявлених як звинуваченням, так і захистом, нагадавши при цьому сторонам про право відмовитися від допиту того чи іншого свідка.

На засіданні у вівторок 9 лютого, прокурор оголосив обвинувальний акт, згідно з яким в 2014 році Неля Штепа, будучи міським головою Слов'янська, використовувала владу, порушуючи присягу і діяла в інтересах терористичної організації, метою якої було повалення державного ладу і порушення територіальної цілісності України.

Їй також інкримінується організація соцопитування щодо федералізації і непротидії захоплення адміністративних будівель. За версією звинувачення, дії Штепи привели до загибелі людей.

Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014-го їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення.

У свою чергу Штепа заявила, що не вважає себе винною. Її позицію підтримали адвокати.

Наступне засідання у справі призначено на 16 лютого.

Справа стосовно Штепи розглядається з самого початку в п'ятий раз.