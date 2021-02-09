  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенка, Яценюка і Наливайченка запросили в суд захищати Нелю Штепу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Неля Штепа викликала в суд 50 свідків захисту - Порошенка, Яценюка і Наливайченка запросили в суд захищати Нелю Штепу
    Неля Штепа викликала в суд 50 свідків захисту
    Фото з відкритих джерел

    Суд вирішив допустити до допиту в судовому засіданні всіх свідків, заявлених захистом, а їх пів сотні

    Орджонікідзевський районний суд Харкова на засіданні 9 лютого приступив до розгляду по суті справи колишнього мера міста Слов'янськ Донецької області Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі, заслухав обвинувальний акт і визначив порядок вивчення доказів.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна»

    На наступному засіданні заслухають саму Штепу, після планується допитати свідків обвинувачення і захисту, а потім вивчити письмові документи.

    Штепа заявила клопотання про виклик до суду 50 свідків захисту, в тому числі ексглаву Донецької облагосадміністраціі Сергія Таруту, колишнього в.о. глави Адміністрації президента Сергія Пашинського, ексглаву Служби безпеки України Валентина Наливайченка, експрем'єр-міністра Арсенія Яценюка і п'ятого президента України (2014-2019) Петра Порошенка.

    Суд вирішив допустити до допиту в судовому засіданні всіх свідків, заявлених як звинуваченням, так і захистом, нагадавши при цьому сторонам про право відмовитися від допиту того чи іншого свідка.

    На засіданні у вівторок 9 лютого, прокурор оголосив обвинувальний акт, згідно з яким в 2014 році Неля Штепа, будучи міським головою Слов'янська, використовувала владу, порушуючи присягу і діяла в інтересах терористичної організації, метою якої було повалення державного ладу і порушення територіальної цілісності України.

    Їй також інкримінується організація соцопитування щодо федералізації і непротидії захоплення адміністративних будівель. За версією звинувачення, дії Штепи привели до загибелі людей.

    Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014-го їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.
    У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення.

    У свою чергу Штепа заявила, що не вважає себе винною. Її позицію підтримали адвокати.

    Наступне засідання у справі призначено на 16 лютого.

    Справа стосовно Штепи розглядається з самого початку в п'ятий раз.

    Читайте також: Казус Нелі Штепи. Як у депутата місцевої ради забрати мандат?
    Теги: Харків суд Неля Штепа сепаратизм документи допит
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies