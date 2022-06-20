Порошенко закликав зупинити корисних ідіотів, що заважають руху України до ЄС

«Європейська Солідарність» послідовно і принципово підтримує, сприяє і робить все можливе для того, щоб Україна просунулася вперед в питаннях європейської і євроатлантичної інтеграції

Україна має довести відповідність Копенгагенським критеріям

«Європейська Солідарність» щоденно послідовно працює над тим, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Про це під час брифінгу заявив лідер партії, п’ятий президент Петро Порошенко. Він також нагадав, що базові критерії членства в ЄС – це перш за все демократія, свобода слова та верховенство права.

«Вікно можливості зараз для України відкрите. І саме тому сьогоднішній день в парламенті був дуже важливий. Європейська інтеграція для України не менш важлива, ніж зброя», – вважає Порошенко.

«Україна має довести відповідність Копенгагенським критеріям. В першу чергу – це демократія. Друге – верховенство права. Третє – права людини, забезпечення відсутності політично вмотивованого переслідування, забезпечення свободи слова, свободи і незалежності засобів масової інформації. Хочу наголосити, що це буде принципова позиція – наскільки віддана Україна європейським цінностям», – зазначає Петро Порошенко.

«Рішення про голосування за Стамбульську конвенцію, антикорупційна стратегія, яка була розроблена за моїх часів, коли була створена незалежна антикорупційна інфраструктура, призначені незалежний директор НАБУ і незалежний Антикорупційний прокурор САП – усе це було зроблено для того, щоб штовхнути країну вперед по євроінтеграційному напрямку», – наголошує Порошенко.

«Я не маю жодного сумніву, що Україна продемонструє усі необхідні кроки. Що ми спільно об‘єднаємося для того, щоб країні принести користь, принести європейську перспективу. Тому що окремі позиції, коли закриваються три патріотичних телевізійних канали, коли не випускають лідера опозиційної політичної сили для участі у Парламентській асамблеї НАТО чи перешкоджають участі в роботі Конгресу ЄНП – це, на жаль, наші «корисні ідіоти» роблять атаку на єдність, яку ми маємо забезпечити і забезпечуємо вже 117 днів війни», – застерігає Порошенко.

«Європейська Солідарність» послідовно і принципово підтримує, сприяє і робить все можливе для того, щоб ми просунулися вперед в питаннях європейської і євроатлантичної інтеграції. Йдеться про виконання волі українського народу, яка була відображена під час Революції Гідності», – сказав Петро Порошенко.

«Ми ратифікували Угоду про асоціацію, ми забезпечили функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС. Підписали і забезпечили імплементацію безвізового режиму для українського народу. Нами були внесені зміни до Конституції, де чітко визначений напрямок зовнішньої політики, руху, мети української держави щодо подальшого членства і в ЄС, і в НАТО», – нагадав п’ятий президент.

«Я твердо переконаний, що і влада, і наші політичні сили сьогодні і далі можуть продемонструвати об‘єднання і щодо перемоги над країною-агресором, і щодо реалізації європейських та євроатлантичних інтеграційних процесів. Ми маємо забезпечити переговори про вступ України до ЄС», – зауважив Порошенко.

«Дуже великий внесок зробила Україна – у першу чергу український народ, українські Збройні Сили, які продемонстрували важливість для Європи членства України. Я думаю, що цей статус – це є нагорода для українців, які віддали і віддають свої життя за вільну суверенну, незалежну європейську державу», – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко в ефірі телекомпанії Deutsche Welle закликав західних партнерів надати Україні якомога більше важкого озброєння. Порошенко наголосив – це найкоротший шлях до миру.