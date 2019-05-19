Порошенко нагородив Волкера орденом Ярослава Мудрого



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Петро Порошенко та Курт Волкер

Волкер отримав нагороду за вагомий особистий внесок у підтримку та розвиток демократії та відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності України

Президент України Петро Порошенко нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня спеціального представника США з питань України Курта Волкера.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«За вагомий особистий внесок у підтримку та розвиток демократії в Україні, відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності української держави постановляю нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Курта Волкера - Спеціального представника Сполучених Штатів Америки з питань України», - йдеться в тексті указу №284.

Зазначимо, що указом №188 від 4 травня Порошенко нагородив свого позаштатного радника Олега Медведєва орденом «За заслуги» III ступеня.

Як повідомлялось, тим же указом Порошенко нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня прес-секретаря президента України Святослава Цеголка.

Нагадаємо, 9 травня президент України Петро Порошенко присвоїв главі Служби безпеки України Василю Грицаку звання Герой України.