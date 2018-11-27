Порошенко заспокоїв українців: указ про воєнний стан не обмежуватиме права і свободи



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Президент запевнив, що поки що не планується оголошення повної чи часткової мобілізації до лав Збройних Сил

Президент Петро Порошенко заявив, що Указ «Про введення воєнного стану в Україні» не містить жодних пунктів, які б обмежували права чи свободи громадян країни.

«Наголошу, що в Указі я не передбачаю жодних заходів, пов’язаних із обмеженням прав і свобод громадян, впровадженням цензури тощо. Сподіваюся, що і політики, і мас-медіа діятимуть відповідально і адекватно у ситуації, що склалася і не атакуватимуть Україну тезами, які позичені у російських пропагандистів», - сказав Порошенко, якого цитує прес-служба президента.

Глава держави підкреслив, що «із всіх опцій, які надає закон «Про правовий режим воєнного стану» до Указу «Про введення воєнного стану» увійшли лише ті, які стосуються головним чином різних військових заходів».

«Ми маємо посилити охорону прямо зараз. Заходи, які у разі вторгнення дозволять нам якнайшвидше відреагувати, якнайшвидше мобілізувати всі ресурси», - пояснив Порошенко.

Президент запевнив, що поки що не планується оголошення повної чи часткової мобілізації до лав Збройних Сил. «Не планую поки що вдаватися до повної чи часткової мобілізації – ця можливість залишається відкритою лише, якщо Росія таки вдасться до подальшої ескалації», - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко звернувся до українців у зв’язку із засіданням ВР щодо затвердження Указу про введення в Україні воєнного стану. Глава держави, зокрема, запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів.

Як відомо, Верховна Рада України 26 листопада зібралася на позачергове засідання у зв’язку із агресією Росії на Азовському морі.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект про затвердження указу президента Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні.

Колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до парламенту з проханням запровадження воєнного стану, якщо цьому немає альтернативи з одночасним ухваленням постанови про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року.

Нагадаємо, на сайті президента оприлюднено указ №390/2018 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада «Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні».

Раніше президент України підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

Також 26 листопада Рада Безпеки ООН зібралася на надзвичайне засідання через агресію Росії проти України у Керченській протоці.