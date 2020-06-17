Порошенко зустрівся з послом Японії



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Петро Порошенко зустрівся з послом Японії в Україні Такаші Кураї

П'ятий президент висловив вдячність Японії за підтримку України

Лідер партії «Європейська солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з послом Японії в Україні Такаші Кураї.

«Порошенко висловив вдячність за тверду та надійну підтримку України з боку Японії, передусім у рамках Сімки, щодо протидії сучасним викликам і загрозам, зокрема у подоланні наслідків пандемії коронавірусу. Сторони обмінялися думками щодо стратегії протидії триваючій агресії Росії проти України», - йдеться у повідомленні політсили.

На зустрічі йшлося про важливість зміцнення міжнародної єдності і солідарності з Україною задля деокупації Донбасу та Криму, а також сталості прогресу внутрішніх реформ.

Сторони звернули увагу під час зустрічі на стан забезпечення поваги до засадничих свобод та верховенства права в Україні.

«Порошенко наголосив на небезпечній тенденції повернення України до часів політично вмотивованих переслідувань, що ризикує негативно позначитися на довірі міжнародних партнерів та рівні підтримки нашої держави», - повідомили у «ЄС»..

Сторони обговорили перспективи подальших контактів та координації дій, в тому числі у контексті членства Японії в G7.

Нагадаємо, на початку червня Порошенко зустрівся з послом Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасом.

Також зазначимо, що в лютому 2019 року президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав, зокрема й посла Японії – Такаші Кураї.