Андерс Аслунд: наміри арештувати Порошенка – це великий сором для Зеленського

Справа Порошенка буде під пильним наглядом Європейського парламенту

Наміри арештувати п’ятого президента Петра Порошенка – це великий сором для президента Зеленського. Про це пише у Твіттері відомий аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

«Якщо це правда, тоді це великий сором для Зеленського. Його особисто обраний Генеральний прокурор має намір заарештувати Порошенка. Чому б натомість не заарештувати провідного агента Путіна в Україні Віктора Медведчука, який з 17 березня 2014 року перебуває під санкціями США?», - пише Аслунд.

If really true, big shame for Zelenskyy: His personally selected prosecutor general intends to arrest Poroshenko.

Why not instead arrest Putin's leading agent in Ukraine, Viktor Medvedchuk, sanctioned since march 17, 2014, by the US?https://t.co/6pxj8M0Jto