Андерс Аслунд: наміри арештувати Порошенка – це великий сором для Зеленського



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Аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд виступив на захист Петра Порошенка

Справа Порошенка буде під пильним наглядом Європейського парламенту

Наміри арештувати п’ятого президента Петра Порошенка – це великий сором для президента Зеленського. Про це пише у Твіттері відомий аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

«Якщо це правда, тоді це великий сором для Зеленського. Його особисто обраний Генеральний прокурор має намір заарештувати Порошенка. Чому б натомість не заарештувати провідного агента Путіна в Україні Віктора Медведчука, який з 17 березня 2014 року перебуває під санкціями США?», - пише Аслунд.

If really true, big shame for Zelenskyy: His personally selected prosecutor general intends to arrest Poroshenko.

Why not instead arrest Putin's leading agent in Ukraine, Viktor Medvedchuk, sanctioned since march 17, 2014, by the US?https://t.co/6pxj8M0Jto — Anders Åslund (@anders_aslund) June 16, 2020

Як відомо, низка впливових світових політиків застерегла президента Зеленського від політичних переслідувань Петра Порошенка. Серед них колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт, президент Європейської народної партії Дональд Туск, колишній спецпредставник Дерджепу США з питань України Курт Волкер, екс-посол Канади в Україні Роман Ващук, депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Також була оприлюднена спеціальна заява, яку підписали голова делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Вітольд Ващиковський, голова делегації Європейського парламенту у Парламентській асамблеї Єронест Андрюс Кубілюс та віце-голова делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Траян Басеску.

У заяві зазначено, що нинішня влада в Україні має дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, а справа Порошенка буде під пильним наглядом Європейського парламенту.

Раніше адвокат Ілля Новіков заявив, що влада хоче арештувати Порошенка. При чому суддєю на засіданні буде скандальний Сергій Вовк.

Раніше відомі науковці, громадські діячі та політичні в’язні радянського режиму звернулися до Зеленського з вимогою припинити переслудування Порошенка.

Нагадаємо, 10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями

Своєю чергою Карл Більдт, впливовий європейський політик, колишній прем’єр-міністр Швеції вважає, що Зеленський йде шляхом Януковича, а переслідування проти Порошенка будуть в центрі уваги європейських партнерів.

До слова, п’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу.

Між іншим, останні соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%. Свіже опитування КМІС також наголошує: Зеленський втрачає підтримку, а довіра до Порошенка росте

Раніше адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.