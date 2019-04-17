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    Порти «Южний», «Іллічівськ» та «Октябрьск» отримали нові назви

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    Порти «Южний», «Іллічівськ» та «Октябрьск» отримали нові назви

    Порт «Южний» буде називатися морський порт «Південний», «Іллічівський морський торговельний порт» став морським портом «Чорноморськ», а спеціалізований порт «Октябрськ» перейменували на «Ольвію»

    Кабінет міністрів України на засіданні 17 квітня перейменував три морські порти, передає «РБК-Україна».

    Сьогоднішнім рішенням внесли зміни до деяких нормативно-правових актів, в результаті чого морський торговельний порт «Южний» буде називатися морський порт «Південний», «Іллічівський морський торговельний порт» став морським портом «Чорноморськ», а спеціалізований порт «Октябрськ» змінив назву на «Ольвію».

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    У пояснювальній записці зазначається, що порти перейменували, щоб уникнути використання російськомовних слів в законодавстві і змішування української мови з російською.

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    Порти «Южний», «Іллічівськ» та «Октябрьск» отримали нові назви
    Порти «Южний», «Іллічівськ» та «Октябрьск» отримали нові назви
    Порти «Южний», «Іллічівськ» та «Октябрьск» отримали нові назви

    Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада підтримала перейменування Дніпропетровської області у Січеславську. «Січеслав є другою неофіційною назвою Дніпра, другою за рейтингом симпатій городян», - йдеться у тексті пояснювальної записки.

    Як повідомлялось, 6 лютого Конституційний суд України визнав конституційним законопроект про перейменування Кіровоградської області у Кропивницьку.

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