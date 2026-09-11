Португалія підтримала використання російських активів для України

Проте Лісабон розуміє занепокоєння Бельгії щодо ризиків та чекає на спільне рішення Євросоюзу

Офіційний Лісабон не блокуватиме рішення про спрямування заморожених коштів держави-агресора на фінансову допомогу Києву. У п’ятницю, 11 вересня, міністр закордонних справ Португалії Паулу Рангель підтвердив готовність країни підтримати спільний консенсус членів Європейського союзу з цього питання.

Міністр закордонних справ Португалії Паулу Рангель запевнив, що Лісабон не стане на заваді використанню заморожених російських активів на фінансування України, якщо в Європейському союзі досягнуть консенсусу з цього питання.

Про це він сказав у виступі перед парламентським комітетом, цитує Reuters, передає «Главком».

Португалія підтримує ідею щодо використання заморожених активів РФ на підтримку України, але водночас розуміє занепокоєння Бельгії з цього приводу, пояснив урядовець.

«Португалія підтримує цю ідею і ніколи не стане на заваді використанню цих 200 млрд євро», – запевнив Рангель.

Однак, за його словами, занепокоєння Бельгії та її заклик щодо фінансових гарантій на рівні Європейського союзу були «дійсно доречними», адже будь-яка домовленість, яка змусить країну нести непропорційно велику частку юридичних або фінансових ризиків, може підірвати довіру до неї на міжнародних ринках.

Португальський міністр висловив сподівання, що Євросоюзу вдасться знайти «дуже конструктивне рішення», водночас визнавши, що труднощі щодо забезпечення гарантій для Бельгії залишаються актуальним питанням.

Дискусія навколо вилучення суверенних статків держави-агресора триває вже тривалий час. Більшість заморожених закордонних коштів Центрального банку РФ розміщені саме в Європі, зокрема на рахунках бельгійського депозитарію Euroclear. Йдеться про суму близько 200 млрд євро. Через це саме Бельгія опинилася в епіцентрі потенційних судових позовів з боку Москви та ризикує зіткнутися з фінансовими претензіями, якщо правовий механізм конфискації буде оскаржено.

У Європі з’явилась нова ідея з приводу того, як все ж використати заморожені російські активи для підтримки України, знявши побоювання Бельгії, яка бачить у цьому кроці юридичні ризики для себе. Брюссель опрацьовує створення спеціального страхового або гарантійного фонду на рівні всіх держав-членів Євросоюзу, який має покрити можливі втрати Бельгії у разі судових рішень не на користь європейських інституцій.

Країни Групи семи та Європейський союз вже опрацьовували схеми надання Україні кредитів, де заставою або джерелом погашення слугують відсотки та надзвичайні прибутки, згенеровані замороженими суверенними активами Росії. Офіційний Київ наполягає на повній конфіскації тіла самих активів, щоб спрямувати ці кошти на відбудову інфраструктури, підтримку державного бюджету та закупівлю озброєння для Збройних сил України.