Україна запропонувала новий спосіб отримати заморожені мільярди РФ

Київ готовий почати лише з частини російських активів та залучити інших партнерів, щоб зняти головні заперечення Бельгії

Україна хоче повернути до порядку денного Європейського Союзу питання використання заморожених російських активів та пропонує розглянути новий підхід до цих коштів. Одним із варіантів може стати використання лише частини активів як першого кроку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Київ обговорює з європейськими партнерами кілька способів покриття дефіциту оборонного та цивільного бюджетів. Крім частини кредиту Європейського Союзу для України обсягом €90 млрд, серед можливих джерел фінансування знову розглядаються заморожені російські кошти.

«Ми також розглядаємо можливості в ЄС і пропонуємо, зокрема, ідею заморожених активів», – заявив віцепрем'єр-міністр України Всеволод Ченцов на полях неформальної зустрічі міністрів європейських справ у Дубліні.

Питання російських коштів знову повернулося до порядку денного ЄС після того, як Нідерланди, Польща, Іспанія та Швеція закликали Європейську комісію вивчити «нові варіанти» їх використання.

На території Європейського Союзу знерухомлено понад €200 млрд активів російського Центробанку. Більшість цих коштів перебуває у бельгійському фінансовому депозитарії Euroclear. Головною перешкодою для реалізації попередніх пропозицій стала позиція Бельгії. У грудні 2025 року країна заблокувала відповідний план через потенційні юридичні та фінансові ризики.

Тепер Україна пропонує розглянути компромісний варіант: замість використання одразу всіх заморожених активів почати лише з певної їх частини. Такий підхід має допомогти зрушити переговори з Бельгією з мертвої точки.

«ЄС та Україні потрібно розглянути інші варіанти, врахувати, скажімо, різні цифри як перший крок», – сказав Ченцов, відповідаючи на запитання про можливість зміни позиції Бельгії.

Київ також вважає, що до пошуку рішення можуть долучитися інші партнери. Їхня участь могла б допомогти відповісти на занепокоєння бельгійської сторони та розподілити потенційні ризики.«Я впевнений, що якщо ми хочемо знайти рішення, ми його знайдемо», – додав він.

Водночас Бельгія поки не продемонструвала готовності переглянути свою позицію. Речник міністра закордонних справ країни Максима Прево заявив, що підхід Брюсселя до використання російських активів залишається незмінним.

Нагадаємо, раніше Бельгія категорично відкинула можливість передачі Україні заморожених російських активів. Міністр оборони країни Тео Франкен заявив, що уряд не збирається переглядати свою позицію.