ЄС знову взявся за заморожені мільярди Росії. Союзники почали шукати шлях в обхід вето Бельгії

Чотири країни закликали Єврокомісію знайти новий механізм використання понад €200 млрд російських активів на тлі побоювань через майбутній дефіцит фінансування України

Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща закликали Єврокомісію повернутися до питання використання заморожених російських активів для фінансування України. Країни також зажадали з'ясувати, чи можна розробити правовий і технічний механізм, який дозволив би подолати заперечення Бельгії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

ЄС повертається до ідеї використання російських активів

Йшлося про понад €200 млрд активів Центрального банку Росії, заморожених на території Євросоюзу. Попередня спроба використати ці кошти для фінансування України провалилася минулої зими через позицію Бельгії, де зберігалася більша частина російських грошей.

За інформацією чотирьох співрозмовників видання, Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща підготували спільного листа до Єврокомісії. У ньому країни закликали Брюссель відновити роботу над концепцією використання російських активів.

Також держави попросили Єврокомісію пояснити, чи вдалося досягти прогресу в розробці альтернативних правових і технічних механізмів, які могли б дозволити подолати вето Бельгії. Очікувалося, що лист надішлють у четвер, 27 серпня.

Один зі співрозмовників FT пояснив, що ініціатива мала спонукати Єврокомісію провести необхідну технічну роботу для можливого використання активів і таким чином полегшити бюджетні потреби України.

Європу занепокоїло фінансування України

Повернення до питання російських активів відбулося на тлі побоювань європейських столиць, що Києву могло знадобитися значно більше фінансування.

Раніше Євросоюз погодив для України позику обсягом €90 млрд зі свого бюджету. Це рішення стало альтернативою використанню заморожених активів Росії. Однак у ЄС почали сумніватися, що цих коштів вистачить для покриття українських потреб.

«Позика у розмірі €90 млрд є проявом відданості ЄС підтримці України, але її явно недостатньо», – сказала міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Співрозмовник FT, ознайомлений із документом, також наголосив, що фінансове навантаження не мало лягати лише на окремі країни Євросоюзу. «Ми повинні переконатися, що відповідальність за це буде не лише на одній чи двох державах-членах», – зазначив він.

Бельгія побоюється юридичних ризиків

Головною перешкодою для реалізації попереднього плану стала позиція Бельгії. Саме там, у центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, зберігалася більша частина заморожених у ЄС російських активів.

Бельгійська влада побоювалася можливих юридичних наслідків використання цих грошей. Зокрема, Брюссель не хотів опинитися в ситуації, коли саме Бельгії довелося б відповідати за повернення коштів у разі судових позовів з боку Росії.

Водночас прибутки від російських активів, заблокованих у Euroclear, уже використали для фінансування позики Україні обсягом до €50 млрд, про яку партнери домовилися у 2024 році.

Повністю нового механізму, який дозволив би усунути попередні юридичні та політичні суперечності, на той момент не знайшли. «Ніхто поки що не висунув нової пропозиції, яка б не натрапила на ті самі політичні перешкоди, що існували в грудні», – зазначив представник ЄС.

Водночас він припустив, що вже підготовлені законодавчі пропозиції можна було доопрацювати. «У нас немає миттєвого чарівного рішення. Але ми можемо допрацювати та скоригувати ті самі законодавчі пропозиції. Якщо політична ситуація зміниться, можливо, їх ухвалять», – додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Сергій Корецький доручив українським послам активізувати роботу з іноземними партнерами для конфіскації заморожених російських активів. Він визнав, що процес буде тривалим та юридично складним, однак закликав уже зараз формувати міжнародну підтримку такого рішення.