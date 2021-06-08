Посли країн «Великої сімки» підтримали реформу децентралізації в Україні

Україна має здійснити законодавчі й конституційні зміни, узгоджені з органами місцевого самоврядування та іншими зацікавленими сторонами

Посли G7 вітають успіх України в об’єднанні територіальних громад як приклад її потенціалу та спроможності впроваджувати реформи. Про це йдеться у спільній заяві групи країн.

«Посли країн «Великої сімки» вітають успіх України в об’єднанні територіальних громад як приклад її потенціалу та спроможності впроваджувати реформи, необхідні не тільки для ефективного врядування, а також її майбутнього процвітання й стабільності. Ми продовжимо нашу підтримку цієї реформи», – йдеться у повідомлені

Вони зазначили, що з метою консолідації принципів місцевого самоврядування та субсидіарності та для забезпечення незворотності цих реформ Україна має здійснити законодавчі й конституційні зміни, узгоджені з органами місцевого самоврядування та іншими зацікавленими сторонами в процесі конструктивних консультацій.

На думку послів країн «Великої сімки», згідно з положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування, ці зміни мають містити:

визначення обсягів повноважень місцевого самоврядування, що передбачають управління значною частиною справ громади та чітке розмежування повноважень і відповідальності між різними рівнями;

забезпечення пропорційності та законності нагляду за місцевим самоврядуванням з боку центральних органів влади;

оснащення органів місцевого самоврядування відповідним законодавчим інструментарієм для гарантування його повноважень;

надання органам місцевого самоврядування правового статусу юридичної особи для прозорості та гарантованості їхньої діяльності, а також для унеможливлення корупції;

забезпечення органів місцевого самоврядування належними фінансами та стабільній основі, уникаючи необґрунтованих фінансових рішень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади». Указ набирає чинності з дня його опублікування.