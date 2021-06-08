  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Посли країн «Великої сімки» підтримали реформу децентралізації в Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Посли країн «Великої сімки» підтримали реформу децентралізації в Україні
    Фото: DR

    Україна має здійснити законодавчі й конституційні зміни, узгоджені з органами місцевого самоврядування та іншими зацікавленими сторонами

    Посли G7 вітають успіх України в об’єднанні територіальних громад як приклад її потенціалу та спроможності впроваджувати реформи. Про це йдеться у спільній заяві групи країн.

    «Посли країн «Великої сімки» вітають успіх України в об’єднанні територіальних громад як приклад її потенціалу та спроможності впроваджувати реформи, необхідні не тільки для ефективного врядування, а також її майбутнього процвітання й стабільності. Ми продовжимо нашу підтримку цієї реформи», – йдеться у повідомлені

    Вони зазначили, що з метою консолідації принципів місцевого самоврядування та субсидіарності та для забезпечення незворотності цих реформ Україна має здійснити законодавчі й конституційні зміни, узгоджені з органами місцевого самоврядування та іншими зацікавленими сторонами в процесі конструктивних консультацій.

    На думку послів країн «Великої сімки», згідно з положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування, ці зміни мають містити:

    • визначення обсягів повноважень місцевого самоврядування, що передбачають управління значною частиною справ громади та чітке розмежування повноважень і відповідальності між різними рівнями;
    • забезпечення пропорційності та законності нагляду за місцевим самоврядуванням з боку центральних органів влади;
    • оснащення органів місцевого самоврядування відповідним законодавчим інструментарієм для гарантування його повноважень;
    • надання органам місцевого самоврядування правового статусу юридичної особи для прозорості та гарантованості їхньої діяльності, а також для унеможливлення корупції;
    • забезпечення органів місцевого самоврядування належними фінансами та стабільній основі, уникаючи необґрунтованих фінансових рішень.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади». Указ набирає чинності з дня його опублікування.

    Теги: ЄС Україна самоврядування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Посли країн «Великої сімки» підтримали реформу децентралізації в Україні