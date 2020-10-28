Посол Білорусі в Аргентині подав вже другу заяву про відставку



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Відсутність міжнародної легітимності глави держави не дозволяє мені і як дипломату, і як патріоту своєї країни продовжувати сумлінне виконання посадових обов'язків посла, - Астапенко

Володимир Астапенко відмовляється працювати в підпорядкуванні «особи, яка не має права висловлювати волю білоруського народу»

Посол Білорусі в Аргентині і за сумісництвом в Республіці Чилі, Парагваї, Перу та Уругваї Володимир Астапенко подав вже другу заяву про відставку, відмовляючись працювати в підпорядкуванні «особи, яка не має права висловлювати волю білоруського народу». Про це посол розповів інтернет-порталу Tut.by.

«Після інавгурації, 23 вересня, я подав заяву про звільнення з займаної посади за згодою сторін відповідно до п. 1 частини другої статті 35 Трудового кодексу Республіки Білорусь. Жодної реакції на це не отримав. Зараз я цю заяву відкликав і 27 жовтня подав нову», – поінформував дипломат.

За словами Астапенка, нову заяву написано з вимогою звільнити його з посади на підставі статті 41 – «у зв'язку з порушенням наймачем законодавства, що перешкоджає виконанню моєї роботи за трудовим договором».

«Відсутність міжнародної легітимності глави держави не дозволяє мені і як дипломату, і як патріоту своєї країни продовжувати сумлінне виконання посадових обов'язків посла, перебуваючи в підпорядкуванні у особи, яка не має права висловлювати волю білоруського народу», – заявив Астапенко.

Нагадаємо, у Білорусі вже третій місяць люди протестують проти результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня.

Протестувальники вимагають відставки президента республіки Олександра Лукашенка, якого Євросоюз та США не визнають законно обраним, звільнення політв'язнів і проведення нових виборів.

Як повідомлялося, Лукашенко звинуватив Польщу і Литву у фінансуванні страйків у Білорусі.