«Нині ми разом»: Макрон зустрівся з Байденом

Президент Франції Еммануель Макрон упевнений в успішному співробітництві світових держав, включаючи США за президента Джо Байдена.

Про це французький лідер заявив під час першої зустрічі із Байденом на полях саміту Групи семи (G7), який розпочався 11 червня у Британії.

«Нині ми разом, єдині, рішучі, щоб досягти результату. Зараз час до дій. Я упевнений – ми зробимо», – написав Макрон у Twitter, опублікувавши відео свого спілкування з Байденом.

Now that we are together, united, determined to make a difference, it's time to deliver. I'm sure we will, @JoeBiden! pic.twitter.com/VmkvCV1yG5