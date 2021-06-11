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    «Нині ми разом»: Макрон зустрівся з Байденом

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    Президенти США та Франції побачилися у Британії - «Нині ми разом»: Макрон зустрівся з Байденом
    Президенти США та Франції побачилися у Британії
    Фото: France 24

    «Нині ми разом, єдині, рішучі, щоб досягти результату», заявив Макрон

    Президент Франції Еммануель Макрон упевнений в успішному співробітництві світових держав, включаючи США за президента Джо Байдена.

    Про це французький лідер заявив під час першої зустрічі із Байденом на полях саміту Групи семи (G7), який розпочався 11 червня у Британії.

    «Нині ми разом, єдині, рішучі, щоб досягти результату. Зараз час до дій. Я упевнений – ми зробимо», – написав Макрон у Twitter, опублікувавши відео свого спілкування з Байденом.

    Як відомо, Байден і Джонсон на першій зустрічі зачепили тему Росії.

    Нагадаємо, ввечері 9 червня літак президента США Джо Байдена приземлився у Великій Британії на авіабазі Мілденхолл Королівських ВПС.

    У п'ятницю, 11 червня президент США буде присутній на саміті лідерів G7, який триватиме до 13 червня. Лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, геополітичні виклики, торгівлю, зовнішню політику. Також там Байден обговорить з Меркель вплив «Північного потоку-2» на Україну

    У неділю, 13 червня, у Байдена пройде зустріч з королевою Великої Британії Єлизаветою II.

    Детальніше читайте у матеріалі: Перша закордонна поїздка президента Байдена: куди їде та з ким зустрінеться
    Теги: Джозеф Байден саміт Велика сімка Франція Еммануель Макрон президент
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    «Нині ми разом»: Макрон зустрівся з Байденом