Макрон запросив Зеленського на обід

За даними ЗМІ, обід має відбутися у Єлисейському палаці

Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 16 квітня, відвідає Францію, де зустрінеться з президентом країни Еммануелем Макроном, повідомило видання Le Figaro.

Відзначається, що візит пов'язаний із зростанням напруженості в Україні через військові підкріплення РФ на її кордонах. Президенти двох країн зустрінуться під час робочого обіду в Єлисейському палаці.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський може зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном для обговорення ескалації на Донбасі і реформ в Україні.

«Основна мета візиту – зустрітися з Макроном один на один», – повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю виданню KyivPost.

Франція стурбована діями РФ в Криму і в Донбасі, оскільки вони «відрізняються від попередніх».

Як повідомлялося, Офіс президента планує провести тристоронню розмову президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

30 березня Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Натомість у президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Росія має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі.

Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі».