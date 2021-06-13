Макрон задоволений самітом G7

За адміністрації попереднього голови Білого дому Дональда Трампа формат G7 було поставлено під сумнів, зазначив Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що перший саміт «Великої сімки» (G7) за президентства у США Джо Байдена є поверненням до «звичної мови». Про це французький президент заявив на пресконференції за результатами саміту «Великої сімки» в британському Корнуоллі, передає CNN.

За його словами, за адміністрації попереднього голови Білого дому Дональда Трампа формат G7 було поставлено під сумнів.

«Протягом чотирьох років ми, не лише ми, європейці, але й наші канадські та японські партнери по G7, зробили все можливе для того, щоб світовий порядок, в який ми віримо, міг продовжувати функціонувати», – сказав Макрон.

Посилаючись на попередні напружені саміти, в яких брав участь колишній президент США Дональд Трамп, Макрон сказав журналістам, що формат «Великої сімки» було «поставлено під сумнів».

Він попередив, що модель міжнародної ліберальної демократії знаходиться під загрозою, але саміт «показав, що ми знову відкрили більш звичну нам мову, де розвинені економіки, незалежно від їхніх розбіжностей щодо регіональних питань, двосторонніх питань, які іноді породжують різні інтерпретації, все ж таки поділяють цінності і мають бажання координуватись, щоб їх захищати, реформувати їхні системи та здатність діяти спільно перед великими сучасними викликами».

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

До слова, королева Єлизавета ІІ розсмішила лідерів G7 під час фотосесії.

Нагадаємо, офіційні зустрічі в рамках саміту G7 стартували 12 червня. Більшість перемовин пройдуть за зачиненими дверима, але за підсумками саміту Велика сімка оприлюднить спільне комюніке. Лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, геополітичні виклики, торгівлю, зовнішню політику.

Також там Меркель обговорила з Байденом Україну, Путіна та «Північний потік-2». 13 червня очікується пресконференція Бориса Джонсона.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав лідерів країн Великої сімки узяти на себе зобов'язання вакцинувати весь світ проти Covid-19 до кінця 2022 року.