Латвія підніме жовто-блакитний прапор біля Ризької думи

Після урочистостей біля входу до Ризької думи учасники церемонії планують заявити про інші заходи на підтримку України

14 лютого будівлю ратуші підсвітять у кольорах українського прапора

На знак підтримки України у Латвії, біля будівлі Ризької ратуші, піднімуть український прапор. Про це повідомляє агентство Leta.

Водночас ввечері 14 лютого будівлю підсвітять у кольорах українського прапора. Стяг піднімуть й на честь 30 років встановлення дипломатичних відносин Латвії та України, які відзначили 12 лютого.

«У тиждень, який може виявитися вирішальним для України та світу в Європі, ми хочемо рішуче та недвозначно продемонструвати, за що виступає столиця Латвії та її мешканці – за права держав та людей самим вирішувати свою долю проти агресії та погроз», – зазначив віцемер Риги Едвард Смілтенс

За його словами, відповідна подія стане чітким посланням, що Латвія разом з Україною.

Церемонія підняття українського прапора відбудеться о 14:00, повідомили у ЗМІ. До того, о 13:30, голова Ризької думи Мартіньш Стакіс та Смілтенс зустрінуться з послом України Олександром Міщенком.

Крім того, після урочистостей біля входу до Ризької думи учасники церемонії планують заявити про інші заходи на підтримку України.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Японії вирішило скоротити кількість співробітників посольства в Україні через нібито швидке вторгнення Росії в країну і оголосило про евакуацію дипломатів.

Як повідомлялося, Пентагон не підтвердив інформацію про напад Росії на Україну 16 лютого. Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО. Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що російське вторгнення в Україну «може початися в будь-який час», в тому числі під час зимової Олімпіади в Пекіні, і Сполучені Штати продовжують «бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації».

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