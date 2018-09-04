Посол Щерба: «танці з Путіним» зашкодили іміджу Австрії в Україні



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Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль і Володимир Путін на весіллі

Український посол вважає, що не можна одночасно бути і проросійським і нейтральним

Запрошення президента Росії Володимира Путіна на весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайссль не пішло на користь іміджу Австрії в Україні, а навпаки – дуже зашкодило.

Про це заявив в інтерв’ю «Австрійському агентству преси» (APA) надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Австрія Олександр Щерба.

«Мої розмови в Україні показали: це весілля дуже зашкодило іміджу Австрії в Україні», - наголосив він.

За словами Щерби, йому, як послу, дуже прикро з цієї ситуації.

Щерба наголосив, що відносини між Україною та Австрією є дружніми та партнерськими:

«Ми є друзі та партнери, пов’язані спільним минулим, теперішнім та, сподіваюсь, майбутнім як частина спільного європейського простору, зі спільними цілями та цінностями».

За його словами, до серпня 2018 року (маючи на увазі весілля глави МЗС Австрії з Путіним в якості гостя) жодних змін австрійсько-українські відносини не зазнавали. «Після серпня – треба ще подивитися», - додав він.

При цьому, посол України заявив, що справа не лише в інциденті навколо весілля глави МЗС Австрії (призначеної від правої «Австрійської партії свободи»), а й у наявності співпраці між цією партією, яка входить до парламентської коаліції в Австрії, та правлячою у РФ партією «Єдина Росія».

«З нашої точки зору, не можна одночасно бути і проросійським і нейтральним. Тут вбачається протиріччя», - наголосив Щерба.

Як відомо, 18 серпня Карін Кнайссль станцювала з Путіним на своєму весіллі, викликавши хвилю критики у місцевих медіа, які звинуватили її у підриві політики ЄС щодо Росії.

Згодом австрійський канцлер заспокоїв критиків танців Путіна на весіллі.

Варто зазначити, що глава МЗС Австрії не шкодує про запрошення Путіна на весілля.

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Джерело: Укрінформ