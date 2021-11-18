Посол: Україна боїться нападу Росії за сценарієм «Крим 2.0»

За словами посла у Німеччині, Росія розмістила 114 тисяч солдатів біля східного кордону України та на окупованому Донбасі

Як зазначив дипломат, російські військові маневри мають на меті одне – підготуватися до атаки всередині України

Загроза повномасштабної військової агресії Росії щодо України ще не була такою гострою, як сьогодні. Українська влада побоюється, що РФ може піти на нове вторгнення за кримським сценарієм. Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив в інтерв’ю Funke Mediengruppe, повідомляє посольство України у ФРН.

За словами Мельника, Росія розмістила 114 тисяч солдатів біля східного кордону України та на окупованому Донбасі, а ще понад 30 тисяч російських військових перебуває в окупованому Криму. Крім того, ще кілька тисяч солдатів Росія перекинула в Білорусь.

«Після останніх масштабних військових навчань Кремля у квітні та восени цього року росіяни залишили (на місцях дислокації, – ред.) тяжке озброєння. Понад 30 тактичних батальйонних груп перебувають у постійній бойовій готовності майже за 250 кілометрів від українського кордону», – розповів Мельник.

Як зазначив посол, влада переконана, що російські військові маневри мають на меті одне – підготуватися до атаки всередині України.

«Ми боїмося, що може статися нове воєнне вторгнення за сценарієм «Крим 2.0». Ще ніколи, починаючи із 2014 року, коли росіяни силою зброї окупували Крим і частину Східної України, загроза нової широкомасштабної інтервенції не була такою гострою, як сьогодні. У нас панує найвищий ступінь тривоги», – додав Мельник.

Водночас, на думку дипломата, нещодавня міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі є нічим іншим, як «димовою завісою, щоб замаскувати таємну військову діяльність Росії поблизу східного кордону України і на Донбасі».

«Робиться чіткий розрахунок на те, аби люди у Німеччині більше не переймалися новим наступом на сході, який таємно готує Путін. Керманич Кремля сподівається, що увага громадськості істотно послабиться», – сказав посол.

До слова, президент РФ Володимир Путін, який окупував Крим та почав війну на Донбасі, заявив, що Росія – це миролюбна держава.

До слова, Україна в ОБСЄ заявила, що Росія демонструє готовність до військового вторгнення.

Раніше повідомлялося, що Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

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