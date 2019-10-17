Інцидент з опудалом Коломойського біля синагоги в Києві: Ізраїль вимагає знайти винних



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До опудала було прикріплено фото бізнесмена Ігоря Коломойського

Ізраїль закликає Україну докладати більше зусиль для боротьби з антисемітизмом

Посольство Ізраїлю в Україні очікує, що поліція знайде тих, хто підкинув до будівлі синагоги в Києві залите червоною фарбою опудало Ігоря Коломойського.

Про це йдеться в заяві посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона.

«Ще один тривожний акт антисемітизму. Цього разу на сходах головної синагоги Києва. Я сподіваюся, що правоохоронні органи негайно заарештують винних», - зазначив він.

Посол додав, що «Україні доведеться прикладати більше зусиль для боротьби з антисемітизмом, якщо ні, то насильство пошириться від опудал до живих людей».

Нагадаємо, 14 жовтня у центрі Києва до входу в синагогу Бродського по вул. Руставелі невідомі підкинули опудало бізнесмена Ігоря Коломойського, облите червоною фарбою.

До обличчя ляльки було прикріплено фото бізнесмена.

Правоохоронці не прокоментували інцидент.

У свою чергу директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський пов'язав інцидент з маршем УПА в Києві. Нагадаємо, у парламентській фракції «Слуга народу» присутні майже 10 народних депутатів, які працюють в інтересах українського олігарха Ігоря Коломойського.

Як повідомлялося, МВФ вимагає прибрати з комісії з наглядових рад банків непрофесійних представників президента і Ради.