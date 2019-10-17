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    Інцидент з опудалом Коломойського біля синагоги в Києві: Ізраїль вимагає знайти винних

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    До опудала було прикріплено фото бізнесмена Ігоря Коломойського - Інцидент з опудалом Коломойського біля синагоги в Києві: Ізраїль вимагає знайти винних
    До опудала було прикріплено фото бізнесмена Ігоря Коломойського

    Ізраїль закликає Україну докладати більше зусиль для боротьби з антисемітизмом

    Посольство Ізраїлю в Україні очікує, що поліція знайде тих, хто підкинув до будівлі синагоги в Києві залите червоною фарбою опудало Ігоря Коломойського.

    Про це йдеться в заяві посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона.

    «Ще один тривожний акт антисемітизму. Цього разу на сходах головної синагоги Києва. Я сподіваюся, що правоохоронні органи негайно заарештують винних», - зазначив він.

    Посол додав, що «Україні доведеться прикладати більше зусиль для боротьби з антисемітизмом, якщо ні, то насильство пошириться від опудал до живих людей».

    Нагадаємо, 14 жовтня у центрі Києва до входу в синагогу Бродського по вул. Руставелі невідомі підкинули опудало бізнесмена Ігоря Коломойського, облите червоною фарбою. 

    До обличчя ляльки було прикріплено фото бізнесмена.

    Правоохоронці не прокоментували інцидент.

    У свою чергу директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський пов'язав інцидент з маршем УПА в Києві. Нагадаємо, у парламентській фракції «Слуга народу» присутні майже 10 народних депутатів, які працюють в інтересах українського олігарха Ігоря Коломойського.

    Як повідомлялося, МВФ вимагає прибрати з комісії з наглядових рад банків непрофесійних представників президента і Ради.

    Національна поліція України Ігор Коломойський Київ Ізраїль посол
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