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    Папа Римський видав Орбана: той знає, коли Путін закінчить війну

    Папа Римський: &laquo;Орбан, коли я з ним зустрівся, сказав мені, що у росіян є план, що все закінчиться 9 травня&raquo; - Папа Римський видав Орбана: той знає, коли Путін закінчить війну
    Папа Римський: «Орбан, коли я з ним зустрівся, сказав мені, що у росіян є план, що все закінчиться 9 травня»
    фото з відкритих джерел

    Голова католицької церкви сказав, що сподівається, що війна і справді закінчиться до цієї дати

    Папа Римський Франциск повідомив, що мав розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який заявив, що у росіян є план на війну. Її нібито планують закінчити до 9 травня. Про це Папа Римський сказав в інтерв'ю Corriere della Sera.

    «Орбан, коли я з ним зустрівся, сказав мені, що у росіян є план, що все закінчиться 9 травня. Сподіваюся, це так.... Бо зараз це не просто Донбас, це Крим, це Одеса, це забирає в України чорноморський порт, от і все. Я песимістично налаштований, але ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити війну», – заявив Папа Римський.

    Голова католицької церкви сказав, що сподівається, що війна і справді закінчиться до цієї дати.

    Раніше Папа Франциск заявив про стурбованість тим, що Путін не збирається зупинятись. За його словами, він намагається зрозуміти джерела поведінки Путіна та мотиви, що штовхають його на таку жорстоку війну. За словами Папи, «можливо, гавкіт НАТО у двері Росії» спонукав Путіна погано відреагувати та розв'язати війну. До слова, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зіронізував на тему «параду перемоги», який Кремль планує провести 9 травня у розпал війни з Україною.

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    Теги: День Перемоги росія окупанти Папа Римський війна Угорщина Віктор Орбан Україна окупація #stoprussia
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    Папа Римський видав Орбана: той знає, коли Путін закінчить війну