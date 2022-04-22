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    Трансформація Путіна

    • Віктор Андрусів

      радник Міністра внутрішніх справ України

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    Путін символіст остаточно відступив перед Путіним &laquo;хай вже буде як є&raquo; - Трансформація Путіна
    Путін символіст остаточно відступив перед Путіним «хай вже буде як є»

    Відмова від штурму Азовсталі є знаком, що Путін більше не хоче спішити

    розмова Путіна із Шойгу – знакова. Можливо вперше за багато часу я спостерігав наочне підтвердження того, що Путін – трансформується. І мова тут не про його фізичний стан, виглядав він погано, без ілюзій, але дай Бог, щоб здох в муках. Мова про його відмову штурмувати Азовсталь. І хай це не відповідало дійсності, сама по собі така публічна заява – дуже контрастує з тим Путіним, якого ми звикли бачити.

    По-перше, попередній Путін – страшний символіст. Йому постійно треба якісь символічні прив’язки до його дій. Навіть наступ 24 лютого він виступаючи на стадіоні пояснював якимось притягнутим за вуха днем народження Федора Ушакова. Попереду в нас дві дати, до яких Путіну точно мало хотітись отримати Маріуполь. Перше – Пасха, з релігійної точки зору, захоплення міста до неділі трактувалося б як знак Всевишнього. Друге – це 9 травня. Піти на це свято без жодної 100% перемоги – він раніше точно собі дозволити не міг.

    Путін символіст остаточно відступив перед Путіним «хай вже буде як є».

    По-друге, попередній Путін – це жорсткий пацан, який буде мочити в сортирах. Замочити «нацистів» з особливою жорстокістю остаточним штурмом Азовсталі - це було б дуже в його стилі. Путін, який відмовляється від остаточного штурму, і щось там бормоче про збереження життів солдат – це точно інший Путін.

    З короткої розмови з Шойгу дуже важко зробити картинку нового Путіна. Але я зроблю ряд припущень.

    Новий Путін – це Путін в довгу. Відмова від штурму Азовсталі є знаком, що він більше не хоче спішити. Він впевнений, що щось станеться само і тому хай станеться, коли станеться. Більше того, він точно зібрався грати в довгу. І це точно результат пережитої ним поразки перших тижнів війни.

    Новий Путін – це обережний Путін. Ні, йому не стало шкода його солдат. І ніколи не стане. Але йому стало шкода програвати в тому числі статистикою. Цей Путін став боятися фрази «любой ценой». Тому, що є ціна, яка дорівнює – ганьбі. Це означає, що він таки свідомий втрат російської армії у війні, і також свідомий, що продовження війни нестиме ще більші втрати.

    Цей новий Путін для нас не кращий і не гірший за попереднього. Він залишається кривавою потворою і мясником 21 століття. Однак, цю трансформацію важливо фіксувати, оскільки вона означає в тому числі серйозне коригування військових планів по Україні.

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    Джерело: блог Віктора Андрусіва

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Трансформація Путіна