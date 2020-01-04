Постпред Ірану в ООН назвав вбивство Сулеймані оголошенням війни



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Сулеймані був убитий 3 січня в районі аеропорту Багдада ракетним ударом американських ВПС

Постпред Ірану в ООН заявив, що країна зобов'язана діяти після цього інциденту і відповість Штатам

Іранський постпред в ООН Маджид Тахтім-Раванчі вважає, що, убивши генерала Касема Сулеймані, американська сторона оголосила про початок війни.

Про це повідомляє CNN.

Він підкреслив, що на подію не можна закривати очі, адже Сполучені Штати зробили акт тероризму проти високопоставленого генерала.

«Вони [США] почали війну», - додав постпред.

За його словами, країна зобов'язана діяти після цього інциденту і відповість Штатам.

Нагадаємо, в ніч на 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада в Іраку. Внаслідок цього загинули щонайменше вісім людей, зокрема командувач спецпідрозділу «Кудс», що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.

В Пентагоні повідомили, що Сулеймані «активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону». Крім того, генерал і підконтрольні йому сили «Кудс» нібито несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців коаліції.

Тим часом верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї, а також колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї заявили, що Іран «жорстоко помститься» США за вбивство Касема Сулеймані.

Згодом США закликали своїх громадян негайно покинути Ірак.