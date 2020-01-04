США завдали нового авіаудару в Іраку, шестеро загиблих - ЗМІ
За даними іракського державного телебачення, атака сталася на дорозі на північ від Багдада
Щонайменше шість осіб загинули в результаті авіаудару, якого американські військові завдали по автоколоні на північ від Багдада.
Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на місцеві джерела.
«Унаслідок нового повітряного нальоту США, метою якого був командувач іракського воєнізованого угруповання «Хашд аш-Шаабі», рано вранці в суботу загинули щонайменше шість осіб», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що за даними іракського державного телебачення, атака сталася на дорозі на північ від Багдада.
Крім того, повідомляється про трьох поранених.
Early images of the airstrike that reportedly targeted a PMF convoy in al-Taji, #Baghdad. pic.twitter.com/97kn7lRjls— Mustafa Al-Khaqani (@Khaqani_M) 3 січня 2020 р.
У проіранському угрупованні «Хашд аш-Шаабі», також відомому як Народні мобілізаційні сили, спростували інформацію про те, що їхній командир перебував в атакованій колоні.
Нагадаємо, в ніч на 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада в Іраку. Внаслідок цього загинули щонайменше вісім людей, зокрема командувач спецпідрозділу «Кудс», що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.
В Пентагоні повідомили, що Сулеймані «активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону». Крім того, генерал і підконтрольні йому сили «Кудс» нібито несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців коаліції.
Тим часом верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї, а також колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї заявили, що Іран «жорстоко помститься» США за вбивство Касема Сулеймані.
Згодом США закликали своїх громадян негайно покинути Ірак.