США завдали нового авіаудару в Іраку, шестеро загиблих - ЗМІ

За даними іракського державного телебачення, атака сталася на дорозі на північ від Багдада

Щонайменше шість осіб загинули в результаті авіаудару, якого американські військові завдали по автоколоні на північ від Багдада.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на місцеві джерела.

«Унаслідок нового повітряного нальоту США, метою якого був командувач іракського воєнізованого угруповання «Хашд аш-Шаабі», рано вранці в суботу загинули щонайменше шість осіб», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за даними іракського державного телебачення, атака сталася на дорозі на північ від Багдада.

Крім того, повідомляється про трьох поранених.

Early images of the airstrike that reportedly targeted a PMF convoy in al-Taji, #Baghdad. pic.twitter.com/97kn7lRjls