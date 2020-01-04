США завдали нового авіаудару в Іраку, шестеро загиблих - ЗМІ



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За даними іракського державного телебачення, атака сталася на дорозі на північ від Багдада

Щонайменше шість осіб загинули в результаті авіаудару, якого американські військові завдали по автоколоні на північ від Багдада.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на місцеві джерела.

«Унаслідок нового повітряного нальоту США, метою якого був командувач іракського воєнізованого угруповання «Хашд аш-Шаабі», рано вранці в суботу загинули щонайменше шість осіб», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за даними іракського державного телебачення, атака сталася на дорозі на північ від Багдада.

Крім того, повідомляється про трьох поранених.

Early images of the airstrike that reportedly targeted a PMF convoy in al-Taji, #Baghdad. pic.twitter.com/97kn7lRjls — Mustafa Al-Khaqani (@Khaqani_M) 3 січня 2020 р.

У проіранському угрупованні «Хашд аш-Шаабі», також відомому як Народні мобілізаційні сили, спростували інформацію про те, що їхній командир перебував в атакованій колоні.

Нагадаємо, в ніч на 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада в Іраку. Внаслідок цього загинули щонайменше вісім людей, зокрема командувач спецпідрозділу «Кудс», що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.

В Пентагоні повідомили, що Сулеймані «активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону». Крім того, генерал і підконтрольні йому сили «Кудс» нібито несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців коаліції.

Тим часом верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї, а також колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї заявили, що Іран «жорстоко помститься» США за вбивство Касема Сулеймані.

Згодом США закликали своїх громадян негайно покинути Ірак.