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    США завдали нового авіаудару в Іраку, шестеро загиблих - ЗМІ

    • Розсилка
    США завдали нового авіаудару в Іраку, шестеро загиблих - ЗМІ

    За даними іракського державного телебачення, атака сталася на дорозі на північ від Багдада

    Щонайменше шість осіб загинули в результаті авіаудару, якого американські військові завдали по автоколоні на північ від Багдада.

    Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на місцеві джерела.

    «Унаслідок нового повітряного нальоту США, метою якого був командувач іракського воєнізованого угруповання «Хашд аш-Шаабі», рано вранці в суботу загинули щонайменше шість осіб», - ідеться в повідомленні.

    Зазначається, що за даними іракського державного телебачення, атака сталася на дорозі на північ від Багдада.

    Крім того, повідомляється про трьох поранених.

    У проіранському угрупованні «Хашд аш-Шаабі», також відомому як Народні мобілізаційні сили, спростували інформацію про те, що їхній командир перебував в атакованій колоні.

    Нагадаємо, в ніч на 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада в Іраку. Внаслідок цього загинули щонайменше вісім людей, зокрема командувач спецпідрозділу «Кудс», що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.

    В Пентагоні повідомили, що Сулеймані «активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону». Крім того, генерал і підконтрольні йому сили «Кудс» нібито несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців коаліції.

    Тим часом верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї, а також колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї заявили, що Іран «жорстоко помститься» США за вбивство Касема Сулеймані.

    Згодом США закликали своїх громадян негайно покинути Ірак.

    Ірак ЗМІ США військові
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