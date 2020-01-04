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    Економіка та фінанси

    В США подорожчала нафта після погроз Тегерана

    • Розсилка

    Фондові ринки США закрилися з ціною нафти трохи більше як 63 долари за барель

    Ціна нафти на фондовому ринку США підскочила на 3% у зв'язку із ситуацією довкола ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані.

    Про це інформує The Hill.

    За даними видання, фондові ринки США закрилися з ціною нафти трохи більше як 63 долари за барель — це найвищий показник, починаючи з квітня 2019-го.

    Зазначається, що до такого зростання спричинилися погрози з боку Ірану помститися Сполученим Штатам за ліквідацію Сулеймані. Як припускає видання, може йтися про напади на об’єкти нафтової інфраструктури.

    Водночас промисловий індекс Доу-Джонса обрушився більш як на 200 пунктів, що стало найбільшим одноденним падінням від початку грудня.

    Нагадаємо, в ніч на 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада в Іраку. Внаслідок цього загинули щонайменше вісім людей, зокрема командувач спецпідрозділу «Кудс», що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.

    В Пентагоні повідомили, що Сулеймані «активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону». Крім того, генерал і підконтрольні йому сили «Кудс» нібито несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців коаліції.

    Тим часом верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї, а також колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї заявили, що Іран «жорстоко помститься» США за вбивство Касема Сулеймані.

    Згодом США закликали своїх громадян негайно покинути Ірак.

    нафта Ірак США Іран вбивство
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