В США подорожчала нафта після погроз Тегерана



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Фондові ринки США закрилися з ціною нафти трохи більше як 63 долари за барель

Ціна нафти на фондовому ринку США підскочила на 3% у зв'язку із ситуацією довкола ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це інформує The Hill.

За даними видання, фондові ринки США закрилися з ціною нафти трохи більше як 63 долари за барель — це найвищий показник, починаючи з квітня 2019-го.

Зазначається, що до такого зростання спричинилися погрози з боку Ірану помститися Сполученим Штатам за ліквідацію Сулеймані. Як припускає видання, може йтися про напади на об’єкти нафтової інфраструктури.

Водночас промисловий індекс Доу-Джонса обрушився більш як на 200 пунктів, що стало найбільшим одноденним падінням від початку грудня.

Нагадаємо, в ніч на 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада в Іраку. Внаслідок цього загинули щонайменше вісім людей, зокрема командувач спецпідрозділу «Кудс», що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.

В Пентагоні повідомили, що Сулеймані «активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону». Крім того, генерал і підконтрольні йому сили «Кудс» нібито несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців коаліції.

Тим часом верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї, а також колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї заявили, що Іран «жорстоко помститься» США за вбивство Касема Сулеймані.

Згодом США закликали своїх громадян негайно покинути Ірак.