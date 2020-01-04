В США подорожчала нафта після погроз Тегерана
Фондові ринки США закрилися з ціною нафти трохи більше як 63 долари за барель
Ціна нафти на фондовому ринку США підскочила на 3% у зв'язку із ситуацією довкола ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані.
Про це інформує The Hill.
За даними видання, фондові ринки США закрилися з ціною нафти трохи більше як 63 долари за барель — це найвищий показник, починаючи з квітня 2019-го.
Зазначається, що до такого зростання спричинилися погрози з боку Ірану помститися Сполученим Штатам за ліквідацію Сулеймані. Як припускає видання, може йтися про напади на об’єкти нафтової інфраструктури.
Водночас промисловий індекс Доу-Джонса обрушився більш як на 200 пунктів, що стало найбільшим одноденним падінням від початку грудня.
Нагадаємо, в ніч на 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада в Іраку. Внаслідок цього загинули щонайменше вісім людей, зокрема командувач спецпідрозділу «Кудс», що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.
В Пентагоні повідомили, що Сулеймані «активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону». Крім того, генерал і підконтрольні йому сили «Кудс» нібито несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців коаліції.
Тим часом верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї, а також колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї заявили, що Іран «жорстоко помститься» США за вбивство Касема Сулеймані.
Згодом США закликали своїх громадян негайно покинути Ірак.