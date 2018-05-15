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    Постпред України в ООН про консула, якого звинувачують в антисемітизмі: «Це справжній негідник»

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    Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко
    Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко

    Раніше Єльченко висловив здивування, що Марущинець «потрапив в МЗС»

    Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко назвав негідником українського консула у Німеччині Василя Марущинц, звинуваченого в антисемітизмі.

    Про це пише «Голос Америки».

    Також у Facebook опублікували скріншот буцімто посту дипломата, де він позує з тортом, на якому написано: «60 (років – ред.) Mein Kampf».

    «Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС...В усіх деталях ґрунтовно розберемося», – раніше заявив у Twitter міністр закордонних справ Україні Клімкін.

    «Знав такого – справжній негідник! Не судіть Україну за такими, як він», – заявив Ельченко у Twitter.

    Раніше він висловив здивування, що Марущинець «потрапив в МЗС».

    «Кваліфікація – нуль – ще в 2004 році мав бути звільнений, не пройшовши атестацію, але заховався за Майдан – невже ж протягом майже 14 років ніхто цього не помітив та ще й відправили до Гамбургу?», – твітує представник України в ООН.

    Як стало відомо напередодні, український  консул у Гамбурзі Василь Марушинець, проти якого у МЗС відкрили дисциплінарне провадження, відсторонений від роботи. Найближчим часом можливе його відкликання.

    Раніше повідомлялося, що Держсекретар Міністерства закордонних справ України відкрив дисциплінарне провадження через інформацію про антисемітські висловлювання консула України у Гамбурзі Василя Марущинця.

    Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про розміщення українським консулом у Гамбурзі (Німеччина) у соціальних мережах антисемітських гасел. 

    Нагадаємо, 57 впливових американських конгресменів звернулися до Державного департаменту США з листом щодо зростання антисемітизму в Європі, зокрема, в Україні.

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