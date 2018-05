Постпред України в ООН про консула, якого звинувачують в антисемітизмі: «Це справжній негідник»

Раніше Єльченко висловив здивування, що Марущинець «потрапив в МЗС»

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко назвав негідником українського консула у Німеччині Василя Марущинц, звинуваченого в антисемітизмі.

Про це пише «Голос Америки».

Також у Facebook опублікували скріншот буцімто посту дипломата, де він позує з тортом, на якому написано: «60 (років – ред.) Mein Kampf».

«Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС...В усіх деталях ґрунтовно розберемося», – раніше заявив у Twitter міністр закордонних справ Україні Клімкін.

«Знав такого – справжній негідник! Не судіть Україну за такими, як він», – заявив Ельченко у Twitter.

Used to know him-real schmuck! Don’t judge Ukraine by people like him. https://t.co/YVilDCn1bW