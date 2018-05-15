Постпред України в ООН про консула, якого звинувачують в антисемітизмі: «Це справжній негідник»
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Раніше Єльченко висловив здивування, що Марущинець «потрапив в МЗС»
Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко назвав негідником українського консула у Німеччині Василя Марущинц, звинуваченого в антисемітизмі.
Про це пише «Голос Америки».
Також у Facebook опублікували скріншот буцімто посту дипломата, де він позує з тортом, на якому написано: «60 (років – ред.) Mein Kampf».
«Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС...В усіх деталях ґрунтовно розберемося», – раніше заявив у Twitter міністр закордонних справ Україні Клімкін.
«Знав такого – справжній негідник! Не судіть Україну за такими, як він», – заявив Ельченко у Twitter.
Used to know him-real schmuck! Don’t judge Ukraine by people like him. https://t.co/YVilDCn1bW— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 14 травня 2018 р.
Раніше він висловив здивування, що Марущинець «потрапив в МЗС».
«Кваліфікація – нуль – ще в 2004 році мав бути звільнений, не пройшовши атестацію, але заховався за Майдан – невже ж протягом майже 14 років ніхто цього не помітив та ще й відправили до Гамбургу?», – твітує представник України в ООН.
Як стало відомо напередодні, український консул у Гамбурзі Василь Марушинець, проти якого у МЗС відкрили дисциплінарне провадження, відсторонений від роботи. Найближчим часом можливе його відкликання.
Раніше повідомлялося, що Держсекретар Міністерства закордонних справ України відкрив дисциплінарне провадження через інформацію про антисемітські висловлювання консула України у Гамбурзі Василя Марущинця.
Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про розміщення українським консулом у Гамбурзі (Німеччина) у соціальних мережах антисемітських гасел.
Нагадаємо, 57 впливових американських конгресменів звернулися до Державного департаменту США з листом щодо зростання антисемітизму в Європі, зокрема, в Україні.