Американці розповіли про особливості нового iPhone

Який вигляд може мати новий iPhone / Фото з відкритих джерел

У новому iPhone може дебютувати постійно увімкнений дисплей, аналогічний Apple Watch

Версія iPhone 2021 року може мати постійно увімкнений дисплей, аналогічно Apple Watch, повідомляє американське інформаційне агентство Bloomberg.

Разом із тим, за даними джерела виданння, нові смартфони матимуть покращений час автономної роботи, менший «чуб» у верхній частині дисплея і підтримку частоти оновлення 120 Гц.

Крім того, слід очікувати появи більш продуктивного чіпа A15 і впровадження поліпшеної функції запису відео.

Це не перший витік, який свідчить про те, що Apple працює над постійно увімкненим дисплеєм для майбутніх iPhone. Інсайдер Макс Вайнбах натякнув раніше в цьому році, що Apple може використовувати в майбутніх iPhone такі ж панелі, що й у розумному годиннику.

Це корелюється з попередніми публікаціями Bloomberg про те, що «хоча б один» з чотирьох нових iPhone матиме дисплей LTPO, який використовується на Apple Watch.

Ця технологія динамічно регулює частоту оновлення екрана, щоб продовжити термін служби батареї.

Відомий аналітик Мінг-Чі Куо також повідомляв, що iPhone Pro, який з'явиться в цьому році, матиме LTPO дисплеї і частоту оновлення 120 Гц.

Що ще відомо про новий iPhone, який презентують у 2021 році, – дивіться за цим посиланням.