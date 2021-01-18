Росія «палить» свою агентуру: бойовики на Донбасі почали відкрито допомагати Медведчуку

Москва йде на все, щоб хоч якось прокачати свого представника Медведчука

Мовою оригіналу

Россия уже окончательно перестала скрывать, что ее марионетки по разные стороны линии фронта в Украине действуют сообща. Виктор Медведчук и боевики ЛДНР теперь открыто взаимодействуют друг с другом.

Представители ЛДНР принялись откровенно пиарить Медведчука и заявили что по его просьбе в одностороннем порядке передадут Украине несколько пленных. Для чего это делается, думаю, понятно. Особых успехов у кума Путина и его партии в Украине нет. Рейтинг уперся в потолок.

Поэтому Москва идет на все, чтобы хоть как-то прокачать своего представителя. В том числе подключает якобы независимые «республики». В очередной раз видим, как все эти «министры иностранных дел» на самом деле работают просто обычными пиарщиками Медведчука. И по щелчку пальцев из Кремля делают то, что им прикажут.

Еще недавно, когда мы вели переговоры в ТКГ и пытались договориться про обмен, эти люди рассказывали что обмена не будет. Шантажировали нас нашими пленниками. Говорили, что Украина должна выполнить целый ряд условий, чтобы обмен состоялся. А теперь они просто отдают несколько человек просто так. И даже не требуют взамен никого их своих.

Очевидно, что они могли бы провести этот обмен иначе. Могли бы отдать нам наших людей и потребовать столько же своих взамен. И Украина бы согласилась, потому что мы добиваемся обмена постоянно. Но мы видим, что боевикам их люди просто не нужны. Куда важнее попиарить Медведчука, чем вызволить своих сторонников. Потому что из АП РФ пришел такой указ.

Джерело: блог Дениса Казанського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.