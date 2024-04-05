Повітряні сили пояснили складність відбиття ракетних атак по Харкову

4 квітня 2024 року росіяни влучили у рятувальників, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу

Речник Повітряних сил зауважив, що ніякої стратегічної цілі удари з боку РФ не несуть

Найбільшою складністю у відбитті авіаційних атак РФ по Харківській області є близькість до кордону. Противник використовує безпілотники й у мобільних вогневих груп є дуже мало часу, щоб виїхати на маршрут і перехопити саме ці БПЛА. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Також окупанти аналізують свої маршрути і використовують досить складні ділянки місцевості, рельєфу. Аби подолати їх необхідний час», – зазначає речник Повітряних сил.

Крім того, як зазначив Євлаш, досить близько знаходиться Харків і для удару російськими керованими авіаційними бомбами.

«Ворог вже навчився, наприклад, скидати УМПБ Д-30, що нещодавно ми бачили. Десь 80 км радіус їхнього застосування», - зазначає він.

Речник Повітряних сил зауважив, що ніякої стратегічної цілі такі удари з боку РФ не несуть.

«Однак Харків він обрав собі такою ціллю, жертвою, на якій він показує всю свою лють, ненависть та намагається залякати, тероризувати мирне населення. Звичайно, що ми будемо боронити Харків і боротися з усіма загрозами зі сторони агресора», – каже Євлаш.

Зазначимо, Харків зазнає регулярних обстрілів з бору РФ. Так, у ніч проти 4 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками: 4 людей загинули, серед них троє рятувальників. Рятувальники, які прибули за викликом на одну з адрес, зазнали повторного удару беспілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню. Поранень зазнав також один рятувальник.

Унаслідок ворожих обстрілів Харкова вранці 4 квітня, була знеструмлена ядерна установка «Джерело нейтронів». Наразі система живиться від дизель-генераторів. Про це повідомила пресслужба «Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ).

Установка «Джерело нейтронів» призначена для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів.