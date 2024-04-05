Головна Новини
search button user button menu button

Повітряні сили пояснили складність відбиття ракетних атак по Харкову

Ірина Міллер
glavcom.ua
Повітряні сили пояснили складність відбиття ракетних атак по Харкову
4 квітня 2024 року росіяни влучили у рятувальників, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу
фото ДСНС України

Речник Повітряних сил зауважив, що ніякої стратегічної цілі удари з боку РФ не несуть

Найбільшою складністю у відбитті авіаційних атак РФ по Харківській області є близькість до кордону. Противник використовує безпілотники й у мобільних вогневих груп є дуже мало часу, щоб виїхати на маршрут і перехопити саме ці БПЛА. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Також окупанти аналізують свої маршрути і використовують досить складні ділянки місцевості, рельєфу. Аби подолати їх необхідний час», – зазначає речник Повітряних сил.

Крім того, як зазначив Євлаш, досить близько знаходиться Харків і для удару російськими керованими авіаційними бомбами.

«Ворог вже навчився, наприклад, скидати УМПБ Д-30, що нещодавно ми бачили. Десь 80 км радіус їхнього застосування», - зазначає він.

Речник Повітряних сил зауважив, що ніякої стратегічної цілі такі удари з боку РФ не несуть.

«Однак Харків він обрав собі такою ціллю, жертвою, на якій він показує всю свою лють, ненависть та намагається залякати, тероризувати мирне населення. Звичайно, що ми будемо боронити Харків і боротися з усіма загрозами зі сторони агресора», – каже Євлаш.

Читайте також: Атака на Харків: на дроні був напис «За Крокус Сіті Холл» (фото)

Зазначимо, Харків зазнає регулярних обстрілів з бору РФ. Так, у ніч проти 4 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками: 4 людей загинули, серед них троє рятувальників. Рятувальники, які прибули за викликом на одну з адрес, зазнали повторного удару беспілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню. Поранень зазнав також один рятувальник. 

Унаслідок ворожих обстрілів Харкова вранці 4 квітня, була знеструмлена ядерна установка «Джерело нейтронів». Наразі система живиться від дизель-генераторів. Про це повідомила пресслужба «Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ).

Установка «Джерело нейтронів» призначена для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів. 

Теги: Харків окупанти обстріл населення ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках – Генштаб
15 березня, 07:25
Макрон заявив, що сьогодні ситуація в Україні «складна, як ніколи»
Чи має Франція ліміт у допомозі Україні? Макрон дав відповідь
17 березня, 05:20
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне
Росіяни зменшили кількість штурмів на більшості напрямках – Генштаб
19 березня, 19:26
На Херсонщині чоловіки знайшли дрон та вирішили його розібрати: смертельні наслідки
На Херсонщині чоловіки знайшли дрон та вирішили його розібрати: смертельні наслідки
18 березня, 21:28
В Одесі пролунали вибухи одразу після того, як в області було оголошено повітряну тривогу
Сили оборони повідомили деталі ранкової атаки на Одесу
28 березня, 09:33
Для того, щоб зламати місцевих мешканців психологічно й подолати спротив, окупанти застосовували сексуальне насильство
Зґвалтування й удари струмом по статевих органах: історія чоловіків із херсонських катівень
28 березня, 14:22
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак
Авдіївський напрямок: Генштаб повідомив, у районі яких населених пунктів ідуть бої
30 березня, 19:46
За словами президента, Путін хоче мобілізувати на 1 червня додатково 300 тис. військових
Росія планує мобілізувати 300 тис. осіб на початку літа – Зеленський
3 квiтня, 15:14
Кремль намагатиметься захопити Харків задля подальшого примусу опонентів до діалогу
Путін готується до мобілізації та наступу на Харків? Опозиціонер Яшин розкрив задум диктатора
Вчора, 12:03

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Найбільший нафтопереробний завод «Лукойла» зіштовхнувся з проблемами через санкції
16K
Одна з країн ЄС хоче надати біженцям дозвіл на довгострокове проживання
11K
Хрест на військових могилах. Кому «заважає»?
7729
Кіпр захлинається від напливу біженців з однієї країни
4617
Індія зробила чергову «ведмежу послугу» нафті з Росії
3792
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Харкові пролунали вибухи, місто атакували КАБами
Сьогодні, 15:58
Повітряні сили пояснили складність відбиття ракетних атак по Харкову
Сьогодні, 15:41
Росія намагається зламати роботу європейської залізниці, – Financial Times
Сьогодні, 15:19
На Львівщині незаконно зрубали понад сотню дерев (фото)
Сьогодні, 14:54
Голова Митної служби Молдови подав у відставку через корупційний скандал
Сьогодні, 14:13
«Укрзалізниця» досі не продає металобрухт: вплинути на компанію просять Кабмін
Сьогодні, 14:01

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua