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Зґвалтування й удари струмом по статевих органах: історія чоловіків із херсонських катівень

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Зґвалтування й удари струмом по статевих органах: історія чоловіків із херсонських катівень
Для того, щоб зламати місцевих мешканців психологічно й подолати спротив, окупанти застосовували сексуальне насильство
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Я не знайшов нічого кращого, ніж витягнути цвях з підлоги і перерізати собі горло»

У документальному фільмі «Він Теж: Історії українських чоловіків, скривджених росіянами» журналісти розповіли про знущання російських військових з чоловіків, які опинилися в окупації. Ця стрічка розповідає про знущання з українців, які опинилися в окупації і утримувалися у херсонських катівнях за активну проукраїнську позицію. 

Це історії чотирьох хоробрих чоловіків, які наважилися розповісти про свій досвід утримання у херсонських катівнях. Люди, які пережили буквально жахіття, відрефлексували цей досвід і поділилися ним, щоб весь світ знав, що таке Росія.

Для того, щоб примусити до співпраці та зламати чоловіків психологічно, росіяни ґвалтували їх або погрожували. Сексуальне насильство та електричний струм до статевих органів – те, що пережили герої фільму у підвалах херсонських катівень. 

«Казали, що вони прямо зараз приведуть сюди дружину, будуть її ґвалтувати при мені, якщо я не назву їм організаторів мітингу. Погрожували також постійно тим, що мого маленького сина вони просто викинуть в Дніпро або віддадуть в дитячий будинок на Росії», – зауважив один з постраждалих Олег. Чоловіку влаштували допит й били струмом, доки він не впав з ніг.

«Один з них схопив кулькову ручку й запхнув мені її в анальний отвір. І забив ногою. Після цього мене просто скинули з цього стола», – пригадав Олег. Один з росіян бив чоловіка по сідницях й обзивав, називав своєю дівкою та намагався зґвалтувати.

«Мене там так зламали морально, що досі я не можу бути тою людиною, якою я був. Мене постійно супроводжує гнів, ненависть до них. І це впливає на мою поведінку, на мій психологічний стан. Це впливає навіть на мою сім'ю», – поділився потерпілий.

Допит влаштували й священнику Сергію Чудиновичу. «Буде неправильна відповідь, ми тебе починаємо роздягати. Зараз візьмемо дубинкою порвемо тобі анальний отвір», – пригадав місцевий мешканець.

«Я стою без одягу. Вони беруть кийок і починають його впхати мені в анальний отвір. Мене повалили на стіл. Четверо тримали, двоє за руки, двоє за ноги», – поділився священнослужитель.

«Якщо я чую російську мову зараз, у мене починається серцебиття підвищене. Я три рази лежав в лікарні в інсультному відділенні», – додав чоловік.

Ще одного місцевого жителя Віктора Солдатова роздягли та поставили на коліна й почали бити струмом по статевих органах. Потім його душили й поливали водою. «Я не знайшов нічого кращого, ніж витягнути цвях з підлоги і перерізати собі горло», – пригадав потерпілий.

Крім того, окупанти змушували, кого вдавалося, зізнатися у діях, які не вчиняли. «У мене особисто хотіли, щоб я зізнався в тому, що вбив та зґвалтував якусь дівчинку малолітню», – поділився четвертий постраждалий Володимир.

Зауважимо, з початку повномасштабної війни прокурори зафіксували 280 фактів сексуального насильства проти українців, яке вчиняли військові російської армії. Серед них 101 випадок сексуального насильства щодо чоловіків. Це зґвалтування, каліцтво або насильство над статевими органами, примусове оголення, погрози та спроби зґвалтування, примус дивитися на сексуальну наругу над близькими. 

Куди можна звернутися за допомогою?

Якщо відбулося зґвалтування чи інше сексуальне насильство, слід звернутися по медичну допомогу за номером 103.

Також треба повідомити про злочин за номером Національної поліції – 102, Генеральної прокуратури – 0 800 507 001, на урядову гарячу лінію – 1547.

Ті, хто перебувають на тимчасово окупованій території і не мають змоги звернутися до уповноважених органів влади, можуть повідомити про злочин в Офіс Генерального прокурора за телефоном 096 755 02 40 або на електронну пошту [email protected]

Онлайн-платформа «Аврора» – комплексна підтримка від психотерапевтів(-ток) для подолання травматичного досвіду, відновлення емоційної рівноваги та внутрішнього ресурсу для відбудови життя. Послуги надаються безкоштовно, конфіденційно та анонімно. Також можна отримати юридичні та медичні консультації для розв’язання нагальних питань збереження здоров’я, зокрема, репродуктивного.
Детальна інформація: avrora-help.org.ua

Центри допомоги врятованим – надають безкоштовну комплексну соціально-психологічну допомогу в одному місці внутрішньо переміщеним особам, людям, які виїхали із зони бойових дій чи окупованих територій, місцевим мешканцям та усім, хто потребує підтримки. Детальна інформація та контакти центрів: за посиланням та на Платформі допомоги врятованим

Гінекологічні кабінети безбар’єрного доступу на базі багатопрофільних лікарень – медичні та психологічні послуги у випадку домашнього, гендерно зумовленого насильства та сексуального насильства.
Гаряча лінія 3033 або health-of-women.com 

Національна гаряча лінія з запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації
Номер телефону: 116 123 або 0 800 500 335 (цілодобово)

Урядова гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та стосовно дітей
Номер телефону: 1547 (цілодобово)

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Теги: окупанти допит струм зґвалтування злочин знущання погрози

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