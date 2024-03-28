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Сили оборони повідомили деталі ранкової атаки на Одесу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сили оборони повідомили деталі ранкової атаки на Одесу
В Одесі пролунали вибухи одразу після того, як в області було оголошено повітряну тривогу
фото ілюстративне

Ворог продовжує застосовувати тактику точкових ракетних ударів по півдню України

Сьогодні зранку, 28 березня, українські сили протиповітряної оборони знищили над морем керовану ракету, запущену російськими військами з літака з Чорного моря в напрямку Одеської області. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Як зазначається, ворог продовжує застосовувати тактику точкових ракетних ударів по півдню України.

«Зранку з акваторії Чорного моря по Одещині спрямував керовану авіаційну ракету з літака тактичної авіації. Силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, сьогодні зранку, 28 березня, в Одесі пролунали вибухи одразу після того, як в області було оголошено повітряну тривогу.

Також у ніч на 28 березня російські загарбники запустили по Україні «шахеди». У Харкові та Дніпрі лунали вибухи.  Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку міст. Щонайменше два потужних вибухи пролунало в Харкові після 00:10.

Триває 764-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну застосувавши БпЛА типу «Shahed». Дані щодо цієї атаки уточнюються.

Теги: Одеса Повітряні сили ЗСУ обстріл

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